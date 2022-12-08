Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
МИД счел идею ЕС о фонде «русских активов» для Киева мошеннической схемой Политика, 03:37
Рябков указал на нежелание России разрывать дипотношения с США Политика, 03:25
Российского посла вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты Политика, 02:32
Зеленский счел, что восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно Политика, 02:13
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Рябков заявил, что переговоры с США по СНВ на паузе, а не прекращены Политика, 01:36
Суд Норвегии оправдал Андрея Якунина по делу об использовании дрона Политика, 01:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Германия передала Украине 20 БТР Dingo и два полуприцепа Oshkosh Политика, 00:47
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
7 лучших мест в Ереване. Мнение россиян, которые туда переехали Life, 00:04
«Он не нужен Португалии». Реакция на отсутствие Роналду в старте на ЧМ Спорт, 00:00
АКРА заявило о восстановлении экспорта российской нефти на фоне эмбарго Бизнес, 00:00
Минфин США счел ненужными проверки судов с нефтью в водах Турции Политика, 07 дек, 23:59
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 07 дек, 23:58
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Рябков указал на нежелание России разрывать дипотношения с США

Замглавы МИДа Рябков заявил о нежелании России разрывать дипотношения с США

Россия не хотела бы разрывать дипломатические отношения с США, ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений не исчерпан, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Мы не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно», — сказал Рябков в ответ на вопрос, может ли произойти что-то, что приведет к разрыву отношений с Вашингтоном или понижению их уровня.

По его словам, несмотря на то что США в течение последних лет своими заявлениями и действиями «переступает через какие-то пороги и пределы», Россия «не может рубить сплеча»

«Мы не можем рубить сплеча, мы не должны поддаваться на провокации, а провокации уже были неоднократно. Не исчерпан ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений», — отметил замглавы российского МИДа.

Со стороны Вашингтона, по мнению Рябкова, позывов к разрыву отношений тоже нет. «Они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны», — добавил он.

Материал дополняется

Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter