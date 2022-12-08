Рябков указал на нежелание России разрывать дипотношения с США

Россия не хотела бы разрывать дипломатические отношения с США, ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений не исчерпан, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Мы не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно», — сказал Рябков в ответ на вопрос, может ли произойти что-то, что приведет к разрыву отношений с Вашингтоном или понижению их уровня.

По его словам, несмотря на то что США в течение последних лет своими заявлениями и действиями «переступает через какие-то пороги и пределы», Россия «не может рубить сплеча»

«Мы не можем рубить сплеча, мы не должны поддаваться на провокации, а провокации уже были неоднократно. Не исчерпан ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений», — отметил замглавы российского МИДа.

Со стороны Вашингтона, по мнению Рябкова, позывов к разрыву отношений тоже нет. «Они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны», — добавил он.

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