Зеленский рассказал о подготовке основы для проведения выборов на Украине

Он добавил, что законы для голосования можно изменить, но проведение выборов зависит также от гарантий безопасности

Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

В настоящее время на Украине уже существуют законодательные инициативы для проведения выборов в стране, но их нужно поменять «относительно войны», заявил украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

По его словам, в настоящее время идет заседание рабочей группы по проведению послевоенных выборов. Зеленский отметил, что активизация вопроса проведения выборов на Украине шла от американской стороны. Он считает, что для этого «должны быть законодательные возможности проведения», а также безопасность проведения выборов.

«Законодательные инициативы есть, их можно менять относительно войны, сроков и так далее. Это второй вопрос, хотя он и важный. Но первый — безопасность», — сказал он. Какой вопрос будет вынесен на референдум, президент не уточнил.

Как добавил украинский лидер, в 20-пунктом мирном плане по урегулированию конфликта рассматривается вопрос проведения референдума.

«Есть некоторые вопросы, на мой личный взгляд, на которые может дать ответ только народ Украины. Хотя инструменты есть и у парламентов, безусловно. Но мне кажется, на мой взгляд, это справедливая позиция. Судьбу Украины решает народ Украины. И это правильно», — подчеркнул Зеленский.

Выборы президента Украины, запланированные на март 2024 года, были отложены на неопределенное время из-за действующего военного положения. Зеленский подчеркивал, что технически страна готова к проведению выборов, но это возможно только после завершения боевых действий или при наличии надежных гарантий безопасности. По его мнению, при такой поддержке выборы могли бы быть организованы в течение 60–90 дней.

Президент Украины в конце декабря раскрыл содержание обсуждаемого с США мирного плана из 20 пунктов. Один из них подразумевает, что выборы на Украине пройдут как можно скорее после подписания соглашения.

Президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности Зеленского, считая законными представителями власти Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука. Тот не согласился, отметив сохранение полномочий Зеленского до инаугурации нового президента. По словам Путина, Россия готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов в этой стране.

Стефанчук подчеркнул необходимость специального закона для проведения выборов в условиях боевых действий. В Украине создана рабочая группа для проработки этого вопроса.

Конституция Украины устанавливает запрет на проведение выборов в условиях военного положения. Стефанчук отметил необходимость принятия специального закона, который позволил бы провести выборы в период боевых действий. Однако этот закон должен быть временным и действовать только для текущих выборов. В связи с этим на Украине была сформирована рабочая группа, включающая представителей всех парламентских фракций и групп, а также Центральной избирательной комиссии.

26 декабря глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинские власти изучают возможность проведения выборов в гибридном режиме, в том числе частично — онлайн.