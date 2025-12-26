WSJ рассказала об идеях США по нормализации отношений России с Европой

Уиткофф и Кушнер видят возможность нормализации отношений с Европой в реинтеграции России в мировую экономику, пишет WSJ. В Кремле говорили, что открыты к зарубежным инвестициям

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер считают, что возвращение России в мировую экономику принесет прибыль американским инвесторам и стабилизирует отношения Москвы с Киевом и Европой, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с их точкой зрения.

Ранее в декабре Соединенные Штаты в рамках урегулирования конфликта на Украине представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению российских поставок энергоносителей в Западную Европу. План США в том числе предполагает, что американские компании будут «инвестировать в стратегические секторы, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике». WSJ тогда писала, что европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, отнеслись к ним скептически и заявили, что не уверены, стоит ли воспринимать некоторые предложения США всерьез.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал невероятным потенциал России, в том числе в сфере торговли. По его мнению, Россия — «отличная страна для торговли и других вещей».

Ряд зарубежных компаний ушел с российского рынка после начала военной операции на Украине. По состоянию на конец 2024 года российский рынок покинули 62% западных компаний.

Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, отмечали в Кремле. Президент России Владимир Путин отмечал, что ушедшие зарубежные бизнесы хотят вернуться, но ждут окончания конфликта на Украине. При этом Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Евросоюз решится на изъятие российских активов за рубежом, писал Bloomberg.