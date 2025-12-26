 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ рассказала об идеях США по нормализации отношений России с Европой

WSJ: США считают, что нормализовать отношения России с Европой поможет экономика
Сюжет
Военная операция на Украине
Уиткофф и Кушнер видят возможность нормализации отношений с Европой в реинтеграции России в мировую экономику, пишет WSJ. В Кремле говорили, что открыты к зарубежным инвестициям
Стив Уиткофф и&nbsp;Джаред Кушнер
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер считают, что возвращение России в мировую экономику принесет прибыль американским инвесторам и стабилизирует отношения Москвы с Киевом и Европой, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с их точкой зрения.

Ранее в декабре Соединенные Штаты в рамках урегулирования конфликта на Украине представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению российских поставок энергоносителей в Западную Европу. План США в том числе предполагает, что американские компании будут «инвестировать в стратегические секторы, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике». WSJ тогда писала, что европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, отнеслись к ним скептически и заявили, что не уверены, стоит ли воспринимать некоторые предложения США всерьез.

Минфин может продлить отсрочку по учету штрафов от зарубежного бизнеса
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее президент США Дональд Трамп назвал невероятным потенциал России, в том числе в сфере торговли. По его мнению, Россия — «отличная страна для торговли и других вещей».

Ряд зарубежных компаний ушел с российского рынка после начала военной операции на Украине. По состоянию на конец 2024 года российский рынок покинули 62% западных компаний.

Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, отмечали в Кремле. Президент России Владимир Путин отмечал, что ушедшие зарубежные бизнесы хотят вернуться, но ждут окончания конфликта на Украине. При этом Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Евросоюз решится на изъятие российских активов за рубежом, писал Bloomberg.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Европа США Россия международные отношения Стив Уиткофф Джаред Кушнер
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
