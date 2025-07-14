Трамп назвал «невероятным» потенциал России в торговле
Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте назвал невероятным потенциал России, в том числе в сфере торговли. РБК вел прямую трансляцию встречи.
По мнению Трампа, Россия — «отличная страна для торговли и других вещей».
«Он [президент России Владимир Путин] хочет вернуть экономику. У России — огромный потенциал для торговли, если использовать эти ресурсы, а не вести войну», — сказал глава Белого дома.
Ранее американский лидер заявил, что настроен на урегулирование конфликта на Украине, но пригрозил Москве 100-процентными пошлинами, если «в течение 50 дней» не будет достигнуто соглашение с Киевом.
«Я надеюсь, что нам не придется этого делать», — сказал Трамп.
Трамп также сказал, что много разговаривает с Путиным, охарактеризовав разговоры как «очень приятные». Своего российского коллегу Трамп считает «крутым парнем» и «жестким человеком».
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