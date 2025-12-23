 Перейти к основному контенту
Минфин может продлить отсрочку налога со штрафов от зарубежного бизнеса

Война санкций
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Минфине планируют продлить отсрочку по уплате налога по присужденным штрафам в случае нарушения обязательств зарубежными компаниями из недружественных стран. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он уточнил, что исключение в налоговой политике Минфин уже предусмотрел: компаниям до конца 2026 года дана возможность признавать такие доходы на дату поступления денег, если обязательства нарушены иностранными контрагентами.

«Есть планы по продлению срока действия этой нормы до 2030 года», — сказал Сазанов на встрече с представителями бизнеса, посвященной налоговой и таможенной политике (цитата по пресс-службе Минфина).

Первый список недружественных стран появился весной 2021 года. После начала военной операции в феврале 2022 года правительство утвердило список недружественных стран и территорий, которые совершают в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Летом того же года он был расширен. Всего в перечне насчитывается почти 50 государств. В некоторых российских законодательных актах отражено понятие «недружественные государства».

В сентябре глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва постепенно отходит от использования этого термина и исходит из того, что есть «недружественные правительства», а не государства.

Анастасия Лежепекова
Минфин санкции налоги список недружественных стран
