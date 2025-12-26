Подоляк заявил, что четыре страны готовы отправить миротворцев на Украину

Подоляк заявил, что в «сдерживании России» должны участвовать международные партнеры, заинтересованные в обеспечении мира. Москва называет размещение войск НАТО на Украине неприемлемым

Фото: Mateusz Slodkowski / Getty Images

Отправить миротворческий контингент на Украину после завершения военного конфликта с Россией готовы Франция, Германия, Турция и Великобритания, сообщил в интервью «Новини.LIVE» советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Подоляк считает, что в обеспечении мира и «сдерживания России» должны участвовать международные партнеры. «И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы», — указал он.

В пример советник офиса Владимира Зеленского привел Турцию, для которой, по его словам, важно не допустить повторения «экономических проблем в акватории Черного моря».

Турецкое Минобороны заявляло, что для отправки военных на Украину в составе международных сил необходимы три ключевых условия: полное прекращение огня, определение четких целей и полномочий миротворческой миссии и распределение обязанностей между странами-участницами.

План отправки своих войск на Украину после завершения боев подготовила Великобритания. Как сообщал Bloomberg, первоначально Лондон готов вложить более £100 млн на эти цели в случае достижения соглашения о прекращении огня. Французский президент Эмманюэль Марон говорил, что военных страны разместят «далеко от фронта» после окончания боевых действий. По его мнению, «первой гарантией безопасности» Украины должно стать «возрождение» ее собственной армии.

Пункт о гарантиях для Украины есть в мирном плане из 20 пунктов, который Киев обсуждал с Вашингтоном. По словам Зеленского, также предполагается, что международные силы будут мониторить линию соприкосновения.

МИД России называл планы Запада отправить миротворцев на Украину «фантазиями» и отмечал, что для Москвы неприемлемо появление там войск НАТО даже под чужим флагом. Президент Владимир Путин назвал иностранные войска, которые могут прибыть в соседнюю страну, законной целью для поражения. Он считает, что в случае достижения урегулирования в размещении на Украине миротворцев нет смысла.