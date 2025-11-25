Макрон назвал «первую гарантию безопасности» для Украины

Гарантией безопасности для Украины должна стать «мощная армия», заявил Макрон. Он также рассказал о готовности около 20 стран направить войска для обеспечения безопасности Украины, уточнив, что их разместят «далеко от фронта»

Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Mukoya / Reuters)

Необходимы надежные гарантии безопасности как для Украины, так и для Европы, для Киева «первой гарантией безопасности» является «возрождение украинской армии», заявил в интервью RTL французский президент Эмманюэль Макрон.

«Первое, что защитит Украину — это ее собственная армия. <...> Первая гарантия безопасности для украинцев и для нас — это эта мощная армия», — отметил он (цитата по Le Figaro).

Макрон добавил, что «около двадцати стран уже заявили о своей готовности активно действовать в воздухе, на суше или на море» в рамках обеспечения безопасности Украины после прекращения огня, следует из опубликованного в X фрагмента интервью RTL. В их числе он назвал Францию, Великобританию и Турцию, которые входят в «коалицию желающих».

По словам лидера Франции, французских солдат могут разместить на Украине «далеко от фронта» после окончания боевых действий. «Мы никогда не планировали находиться в фронтовой зоне, но на резервных пунктах в Киеве и Одессе, например, мы создадим силы обеспечения для проведения обучения, обеспечения безопасности, как это происходит в других странах», — сказал он (цитата по BFM TV).

Макрон добавил, что «силы воздушного обеспечения» также могут базироваться в «соседних странах», но с «операциями совместно с ВВС Украины». «Мы не должны пугать французов. Я вижу много тех, кто хочет напугать людей, говоря, что мы сразу же отправим войска. Это неправда», — подчеркнул французский лидер.

21 ноября министр обороны Британии Джон Хили объявил, что Лондон подготовил план отправки войск на Украину в составе «коалиции желающих». Он рассказал, что одной из целей миссии будет обучение украинских военных, личный состав будет размещен вдали от линии фронта. Британия готова вложить более £100 млн ($638,2 тыс.) на первоначальные расходы на отправку своих войск на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, писал Bloomberg.

Это заявление прозвучало на фоне появления мирного плана США из 28 пунктов. Один из них подразумевал, что НАТО согласится не размещать свои войска на территории Украины, другой — ограничение численности ВСУ до 600 тыс. бойцов. Позже Reuters опубликовал мирный план, разработанный Евросоюзом. В нем говорилось, что НАТО не будет размещать на Украине войска под своим командованием на постоянной основе в мирное время, а украинская армия будет ограничена 800 тыс. человек.

23 ноября в Женеве прошли переговоры США, Украины и представителей ЕС. Вашингтон и Киев заявляли о достигнутом в ходе встреч прогрессе. Financial Times и Washington Post сообщали, что мирный план сократился до 19 пунктов. По информации Bloomberg, изъятые из первоначальной версии плана пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. В МИД Украины пояснили, что, в понимании Киева, вопросы мирного плана, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек.

Москва называла присутствие войск стран НАТО на Украине неприемлемым. Президент России Владимир Путин, комментируя первоначальный план США, говорил, что он может стать основой для урегулирования конфликта на Украине.