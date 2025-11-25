 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон назвал «первую гарантию безопасности» для Украины

Макрон: первая гарантия безопасности для Украины — это возрождение армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Гарантией безопасности для Украины должна стать «мощная армия», заявил Макрон. Он также рассказал о готовности около 20 стран направить войска для обеспечения безопасности Украины, уточнив, что их разместят «далеко от фронта»
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Mukoya / Reuters)

Необходимы надежные гарантии безопасности как для Украины, так и для Европы, для Киева «первой гарантией безопасности» является «возрождение украинской армии», заявил в интервью RTL французский президент Эмманюэль Макрон.

«Первое, что защитит Украину — это ее собственная армия. <...> Первая гарантия безопасности для украинцев и для нас — это эта мощная армия», — отметил он (цитата по Le Figaro).

Макрон добавил, что «около двадцати стран уже заявили о своей готовности активно действовать в воздухе, на суше или на море» в рамках обеспечения безопасности Украины после прекращения огня, следует из опубликованного в X фрагмента интервью RTL. В их числе он назвал Францию, Великобританию и Турцию, которые входят в «коалицию желающих».

По словам лидера Франции, французских солдат могут разместить на Украине «далеко от фронта» после окончания боевых действий. «Мы никогда не планировали находиться в фронтовой зоне, но на резервных пунктах в Киеве и Одессе, например, мы создадим силы обеспечения для проведения обучения, обеспечения безопасности, как это происходит в других странах», — сказал он (цитата по BFM TV).

Макрон добавил, что «силы воздушного обеспечения» также могут базироваться в «соседних странах», но с «операциями совместно с ВВС Украины». «Мы не должны пугать французов. Я вижу много тех, кто хочет напугать людей, говоря, что мы сразу же отправим войска. Это неправда», — подчеркнул французский лидер.

Лондон разработал план отправки войск на Украину
Политика
Фото:Patrice Noel / Reuters

21 ноября министр обороны Британии Джон Хили объявил, что Лондон подготовил план отправки войск на Украину в составе «коалиции желающих». Он рассказал, что одной из целей миссии будет обучение украинских военных, личный состав будет размещен вдали от линии фронта. Британия готова вложить более £100 млн ($638,2 тыс.) на первоначальные расходы на отправку своих войск на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, писал Bloomberg.

Это заявление прозвучало на фоне появления мирного плана США из 28 пунктов. Один из них подразумевал, что НАТО согласится не размещать свои войска на территории Украины, другой — ограничение численности ВСУ до 600 тыс. бойцов. Позже Reuters опубликовал мирный план, разработанный Евросоюзом. В нем говорилось, что НАТО не будет размещать на Украине войска под своим командованием на постоянной основе в мирное время, а украинская армия будет ограничена 800 тыс. человек.

23 ноября в Женеве прошли переговоры США, Украины и представителей ЕС. Вашингтон и Киев заявляли о достигнутом в ходе встреч прогрессе. Financial Times и Washington Post сообщали, что мирный план сократился до 19 пунктов. По информации Bloomberg, изъятые из первоначальной версии плана пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. В МИД Украины пояснили, что, в понимании Киева, вопросы мирного плана, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек.

Москва называла присутствие войск стран НАТО на Украине неприемлемым. Президент России Владимир Путин, комментируя первоначальный план США, говорил, что он может стать основой для урегулирования конфликта на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине

Представители США и России встретились в Абу-Даби

Союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной — WP

Трамп планирует поговорить с Мадуро на фоне обострения — Axios

Мирный план США по Украине стал «унижением» для НАТО — Helsingin Sanomat

В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Эмманюэль Макрон гарантии безопасности коалиция желающих Франция
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Политика
Лондон разработал план отправки войск на Украину
Политика
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров «хабом против России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 11:49 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 11:49
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Вышла новая книга Алексея Иванова «Невьянская башня» Life, 12:02
Для этого не нужна степень MBA: простые практики управления Образование, 11:53
В Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже жилья Политика, 11:49
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом Общество, 11:49
ИИ может предотвращать аварии на заводах. Почему он пока этого не делаетПодписка на РБК, 11:46
Самые яркие образы в карьере Туктамышевой Спорт, 11:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Президиум Верховного суда сократили с 13 до 11 судей Политика, 11:44
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Сменившая гражданство России пловчиха лишилась 50% зарплаты в Казахстане Спорт, 11:42
Полицейский рассказал о ругани и матерщине судьи Тришкина Общество, 11:41
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 11:31
Кредитное бюро назвало регионы — лидеры по росту выдачи ипотеки в России Недвижимость, 11:30