Военная операция на Украине⁠,
0

Лондон разработал план отправки войск на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
В Британии разработан план развертывания войск на Украине после завершения боевых действий. Одной из основных задач станет обучение украинских военных, отметил министр обороны
Фото: Patrice Noel / Reuters
Фото: Patrice Noel / Reuters

Великобритания подготовила план отправки войск на Украину в составе «Коалиции желающих», сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет Bloomberg.

«Мы проводили разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения используем, как их развернуть и какие роли они будут играть», — сказал Хили.

Он добавил, что Лондон с самого начала конфликта обучает украинские войска внутри Британии, но хочет иметь возможность обучать войска на украинской территории, при этом личный состав будет размещен вдали от линии фронта.

Великобритания готова вложить более £100 млн ($638,2 тыс.) на первоначальные расходы на отправку своих войск на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, говорится в материале.

Хили при этом заявил, что «воодушевлен» новостью о делегации США в Киеве, и добавил, что Великобритания продолжит поддерживать усилия американского президента Дональда Трампа по достижению мира. 19 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский подписал закон об отправке украинских военных за границу
Политика
Владимир Зеленский

﻿Ранее Axios написал о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. По информации NBC, план был одобрен Трампом. Белый дом подтвердил, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон.

Ранее Хили говорил, что Великобритания готова направить своих военных на Украину после завершения конфликта с Россией и готовится потратить на это более $134 млн (около 11 млрд руб.).

Кроме того, по словам министра, Лондон ускорит финансирование производства беспилотных летательных аппаратов, удвоив инвестиции в автономные системы до более чем £4 млрд (435,8 млрд руб.) к следующим выборам, которые должны состояться в 2029 году. Великобритания и Украина также начнут совместное производство новых беспилотников-перехватчиков «в течение нескольких недель».

