 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны Турции сообщило, что нужно для отправки их войск на Украину

Минобороны Турции допустило отправку войск на Украину после прекращения огня
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Турция готова направить войска на Украину в составе международной миссии при условии полного прекращения огня, определения четкого мандата и распределения обязанностей между странами-участницами. Об этом сообщило Минобороны.
Фото: Alexis Mitas / Getty Images
Фото: Alexis Mitas / Getty Images

Министерство обороны Турции объявило о возможности направить своих военных на Украину в составе международных сил, но при соблюдении трех ключевых условий. Прежде всего необходимо полное прекращение огня между Россией и Украиной, затем определение четких целей и полномочий миротворческой миссии, и наконец — распределение обязанностей между странами-участницами. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT World.

В заявлении турецкого военного ведомства подчеркивается: «Турецкие вооруженные силы готовы поддержать любую инициативу, которая принесет безопасность и стабильность в наш регион». С этим заявлением ведомство выступило после предложения президента Франции Эмманюэля Макрона включить в миротворческий контингент французских, британских и турецких военных.

В конце ноября в ходе видеоконференции «коалиции желающих» Макрон сообщил, что военные силы, предусмотренные коалицией, разместят в стратегических точках по всей Украине после окончания боевых действий. В том числе военные будут в Киеве и Одессе, сообщал Euronews. Однако Макрон уточнил, что войска «никогда не планировали быть на передовой».

Лукашенко счел работоспособным мирный план США, хотя он создан «в спешке»
Политика
Александр Лукашенко

Во время той же конференции Макрон заявил, что сейчас благодаря мирному плану впервые появился реальный шанс достичь «прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной. По его словам, «абсолютным» условием для мира должен стать ряд «очень надежных гарантий безопасности», а не гарантий «только на бумаге».

В конце ноября стало известно о появлении нового мирного плана США по Украине. Он состоял из 28 пунктов, которые касались суверенитета страны, территорий, подписавших договор с Россией в 2022 году, ядерного вооружения, замороженных активов Москвы и так далее. Впоследствии план сократился на несколько пунктов.

Российская сторона неоднократно называла появление войск Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемым. По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и может привести к конфликту.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Минобороны военные Турция миротворцы
Материалы по теме
Сможет ли поездка Зеленского в Турцию активизировать переговоры с Россией
Политика
Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции
Политика
МИД Турции оценил, насколько конфликт на Украине близок к завершению
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 14:51 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 14:51
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе Политика, 15:03
ЦБ назвал кредитный риск «ключевой уязвимостью» при замедлении экономики Финансы, 15:00
На SOC Forum 2025 обсудили кибербезопасность как драйвер роста бизнеса Отрасли, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Космонавт рассказал, как возвращается «в действительность земную»
РАДИО
 Технологии и медиа, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Прокрастинация: как перестать откладывать дела и стать продуктивным Образование, 14:37
На заводе «Москвич» собрали первый хетчбэк «Атом» Авто, 14:35
Акции Puma подскочили на 17% на новостях о возможной продаже компании Инвестиции, 14:33
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 14:33
В Москве простились с Никитой Симоняном Спорт, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Танк Т-90М «Прорыв»: почему его называют лучшим российским танком База знаний, 14:26