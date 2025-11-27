Минобороны Турции сообщило, что нужно для отправки их войск на Украину

Турция готова направить войска на Украину в составе международной миссии при условии полного прекращения огня, определения четкого мандата и распределения обязанностей между странами-участницами. Об этом сообщило Минобороны.

Фото: Alexis Mitas / Getty Images

Министерство обороны Турции объявило о возможности направить своих военных на Украину в составе международных сил, но при соблюдении трех ключевых условий. Прежде всего необходимо полное прекращение огня между Россией и Украиной, затем определение четких целей и полномочий миротворческой миссии, и наконец — распределение обязанностей между странами-участницами. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT World.

В заявлении турецкого военного ведомства подчеркивается: «Турецкие вооруженные силы готовы поддержать любую инициативу, которая принесет безопасность и стабильность в наш регион». С этим заявлением ведомство выступило после предложения президента Франции Эмманюэля Макрона включить в миротворческий контингент французских, британских и турецких военных.

В конце ноября в ходе видеоконференции «коалиции желающих» Макрон сообщил, что военные силы, предусмотренные коалицией, разместят в стратегических точках по всей Украине после окончания боевых действий. В том числе военные будут в Киеве и Одессе, сообщал Euronews. Однако Макрон уточнил, что войска «никогда не планировали быть на передовой».

Во время той же конференции Макрон заявил, что сейчас благодаря мирному плану впервые появился реальный шанс достичь «прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной. По его словам, «абсолютным» условием для мира должен стать ряд «очень надежных гарантий безопасности», а не гарантий «только на бумаге».

В конце ноября стало известно о появлении нового мирного плана США по Украине. Он состоял из 28 пунктов, которые касались суверенитета страны, территорий, подписавших договор с Россией в 2022 году, ядерного вооружения, замороженных активов Москвы и так далее. Впоследствии план сократился на несколько пунктов.

Российская сторона неоднократно называла появление войск Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемым. По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и может привести к конфликту.