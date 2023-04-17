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Минцифры Украины опровергло планы ввести электронные повестки

Минцифры Украины: выдачи электронных повесток нет ни в планах, ни в разработке
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Выдачи электронных повесток в армию на Украине «нет ни в планах, ни в разработке», заявил в телеграм-канале глава Минцифры Михаил Федоров.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина должна со временем прийти к выдаче повесток через сервис госуслуг «Дія». «Потенциально должны к этому прийти, потому что цифровизация предполагает упрощение. Но это не краткосрочная перспектива», — сказал депутат в эфире телемарафона (цитата по «Стране»).

Прежде Вениславский предлагал рассылать украинцам повестки в мессенджерах.

На Украине 24 февраля прошлого года, в день начала российской военной операции, объявили мобилизацию. Ей подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, годные по здоровью. Повестки получают все военнообязанные.

14 апреля закон об электронных повестках появился в России: его подписал президент Владимир Путин. Повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной — через «Госуслуги» или МФЦ. Сохраняются прежние способы вручения — через работодателя или лично.

Документ будет считаться врученным через неделю после ее размещения в реестре повесток. После этого адресату будет запрещен выезд из России. Если не явиться в военкомат в течение 20 дней с указанной в повестке даты, вступают в силу ограничения: запрет на регистрацию ИП, управление транспортом, получение кредитов. В Минцифры России уточнили, что база воинского учета заработает не раньше осеннего призыва.

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Теги
Украина электронные повестки Верховная рада Украины мобилизация Военная операция на Украине
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