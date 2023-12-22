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Военная операция на Украине ,  
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«Мобилизацию» мужчины на скорой в Одессе объяснили местью жены

ВСУ: военные на скорой пытались задержать жителя Одессы по просьбе его супруги
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Мужчину, которого несколько дней назад пытались увезти военные на автомобиле скорой помощи, просила задержать его супруга. Женщина хотела «напугать» мужа мобилизацией, сообщило Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Faceobook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Командование напомнило, что 21 декабря в социальных сетях появились кадры, на которых военный пытается насильно посадить мужчину в медицинский автомобиль с военными номерами.

После случившегося территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) Одесской области пообещал провести проверку.

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Фото:OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

«Анализ обстоятельств показал, что бессознательная гражданка попросила знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющих боевое задание на востоке Украины, «напугать мобилизацией» мужа, с которым она находится в бракоразводном процессе и не может договориться о разделе имущества», — сообщило командование.

В командовании уточнили, что в отношении военнослужащих проводится служебная проверка, их обвиняют в превышении полномочий. Командование также сообщило со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований Украины, что военные подозреваются в совершении уголовного преступления.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в жилом комплексе «Радужный» в Одессе. На видео, которое показало издание «Страна.ua», видно, как мужчины в военной форме пытаются затащить другого в машину скорой помощи. Когда они это сделали, в машину села женщина. Она попыталась помешать автомобилю ехать, удерживая ногой дверь. Машина преодолела несколько метров, прежде чем военные высадили мужчину и женщину на улицу.

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На Украине с 25 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Теги
Одесса военкомат ВСУ Украина
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