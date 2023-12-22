ВСУ: военные на скорой пытались задержать жителя Одессы по просьбе его супруги

Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Мужчину, которого несколько дней назад пытались увезти военные на автомобиле скорой помощи, просила задержать его супруга. Женщина хотела «напугать» мужа мобилизацией, сообщило Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Faceobook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Командование напомнило, что 21 декабря в социальных сетях появились кадры, на которых военный пытается насильно посадить мужчину в медицинский автомобиль с военными номерами.

После случившегося территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) Одесской области пообещал провести проверку.

«Анализ обстоятельств показал, что бессознательная гражданка попросила знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющих боевое задание на востоке Украины, «напугать мобилизацией» мужа, с которым она находится в бракоразводном процессе и не может договориться о разделе имущества», — сообщило командование.

В командовании уточнили, что в отношении военнослужащих проводится служебная проверка, их обвиняют в превышении полномочий. Командование также сообщило со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований Украины, что военные подозреваются в совершении уголовного преступления.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в жилом комплексе «Радужный» в Одессе. На видео, которое показало издание «Страна.ua», видно, как мужчины в военной форме пытаются затащить другого в машину скорой помощи. Когда они это сделали, в машину села женщина. Она попыталась помешать автомобилю ехать, удерживая ногой дверь. Машина преодолела несколько метров, прежде чем военные высадили мужчину и женщину на улицу.

На Украине с 25 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.