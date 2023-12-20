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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин

Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин, если его примет Рада
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, если его примет Верховная Рада. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года.

«Женщин — нет, не подпишу», — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по «Укринформ»).

Говоря об идее о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет президент Украины отметил, что «согласится» с этой инициативой, «если все аргументы будут изложены».

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Фото:John Moore / Getty Images

Украинская Верховная рада сейчас обсуждает законопроект, который предусматривает возможность призывать женщин на воинскую службу. 18 декабря о документе в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) рассказала депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Депутат изложила суть одной из формулировок: «Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время», — написала она. Также в законопроекте сказано, что во время военного положения женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу в части (подразделения) обеспечения. Кроме того, по контракту их смогут призвать и в боевые части, сообщила Безуглая.

Безуглая раскритиковала органы госбезопасности за политику относительно воинского учета женщин и призвала последних к мобилизации. При этом она подчеркнула, что женщины должны идти «на фронт» исключительно добровольно.

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Мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну за некоторыми исключениями.

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Владимир Зеленский мобилизация женщины Украина
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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