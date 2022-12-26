ФСБ заявила об уничтожении украинских диверсантов в Брянской области

Четыре диверсанта пытались проникнуть на территорию Брянской области накануне. При себе у них были немецкие пистолеты-пулеметы и самодельные взрывные устройства, заявили в ФСБ

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

ФСБ на границе с Украиной в Брянской области уничтожила группу украинских диверсантов, сообщили РБК в Центре общественных связей ведомства.

«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявших попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, с собой у диверсантов были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer с боеприпасами. Кроме того, у них нашли четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. В регионе действует средний уровень реагирования, введенный указом президента Владимира Путина в октябре. Это предполагает усиление охраны общественного порядка и другие меры. В Брянской области также действует желтый уровень террористической опасности, в последний раз его продлили 20 декабря на 15 суток.

Регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских сил. 20 декабря в Брянской области обстреляли Суземский район: никто не пострадал, но в поселке Суземка были повреждены железнодорожные пути и нарушено электроснабжение. В тот же день районную электрическую сеть (РЭС) в Трубчевском районе атаковал беспилотник: было частично разрушено административное здание и поврежден автомобиль. Губернатор Александр Богомаз отмечал, что сумма ущерба от обстрелов составила более 100 млн руб.