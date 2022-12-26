ФСБ заявила об уничтожении украинских диверсантов в Брянской области
ФСБ на границе с Украиной в Брянской области уничтожила группу украинских диверсантов, сообщили РБК в Центре общественных связей ведомства.
«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявших попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, с собой у диверсантов были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer с боеприпасами. Кроме того, у них нашли четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.
Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. В регионе действует средний уровень реагирования, введенный указом президента Владимира Путина в октябре. Это предполагает усиление охраны общественного порядка и другие меры. В Брянской области также действует желтый уровень террористической опасности, в последний раз его продлили 20 декабря на 15 суток.
Регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских сил. 20 декабря в Брянской области обстреляли Суземский район: никто не пострадал, но в поселке Суземка были повреждены железнодорожные пути и нарушено электроснабжение. В тот же день районную электрическую сеть (РЭС) в Трубчевском районе атаковал беспилотник: было частично разрушено административное здание и поврежден автомобиль. Губернатор Александр Богомаз отмечал, что сумма ущерба от обстрелов составила более 100 млн руб.