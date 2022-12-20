Брянский губернатор сообщил об атаке беспилотника на электросети

Брянский губернатор сообщил о повреждениях здания и автомобиля при атаке беспилотника

Люди не пострадали, но были повреждены административное здание и автомобиль. Это вторая атака на Брянскую область за сутки — ранее губернатор сообщил об обстреле Суземского района

Александр Богомаз (Фото: avbogomaz / Telegram)

В результате атаки беспилотника на территории районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе Брянской области были повреждены административное здание и автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. На месте происшествия работают специальные службы.

Утром во вторник Богомаз сообщил об обстреле Суземского района со стороны Украины. Там тоже никто не пострадал. В результате было частично нарушено электроснабжение, в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения поездов организуют автобусное сообщение, пообещал Богомаз. Электроснабжение в районе полностью восстановили спустя семь с половиной часов.

Власти граничащих с Украиной регионов, в том числе Брянской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала российской военной операции в соседней стране. Например, 30 ноября Богомаз рассказал, что после обстрела ВСУ было нарушено электроснабжение в поселке Суземка. 18 ноября поселок Белая Березка Трубчевского района оказался обесточен почти на два часа, были повреждены два дома.

В Брянской области с апреля действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, а в октябре там и еще в семи приграничных регионах ввели режим среднего уровня реагирования. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.