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ФСБ сообщила о задержаниях помогавших СБУ и ВСУ россиян и украинцев

ФСБ сообщила о задержаниях оказывавших содействие СБУ и ВСУ россиян и украинцев
Задержания прошли в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области, ФСБ завела дела о шпионаже и госизмене. Еще одного человека, которого спецслужба считает организатором «агентурной группы СБУ», объявили в розыск
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ сообщила, что пресекла в России деятельность россиян и украинцев, которые оказывали «содействие службе безопасности и вооруженным силам Украины».

В Пермском крае разоблачена, как говорится в сообщении спецслужбы, «агентурная группа СБУ», в ней состояли россияне Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев. Задачей группы ФСБ называет подготовку и проведение терактов и диверсий, в частности в Перми. Ее организатором спецслужба считает Стрелкова, который был завербован СБУ на Украине.

В Еврейской автономной области спецслужба пресекла деятельность Валерия Качина, которого заподозрили в шпионаже для СБУ. Как говорится в сообщении, он собирал и передавал составляющие гостайну сведениях об объектах инфраструктуры ЕАО. Качин был задержан при попытке вылететь за рубеж, чтобы вступить в ряды ВСУ, сообщила ФСБ.

В Ростовской области был задержан Евгений Никифоров — по версии ФСБ, он собирался принять участие в военных действиях на Украине на стороне ВСУ. В том же регионе был задержан и Владислав Понамарев, который «передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники», по полученным координатам ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS.

ФСБ завела на всех перечисленных уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже, они арестованы, Стрелков был объявлен в розыск.

В последние месяцы спецслужба несколько раз отчитывалась о задержании подозреваемых в шпионаже и диверсиях, связанных с Украиной. 15 ноября в Севастополе задержали 20-летнего жителя региона, который, по данным ФСБ, был «сторонником украинского национализма» и готовился совершить поджог склада с топливом. Неделю спустя ведомство заявило, что пресекло попытку совершения диверсии «сторонников украинской националистической идеологии» в Воронежской области.

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ФСБ также заподозрила двух россиян в госизмене и шпионаже в интересах СБУ, их задержали в начале декабря в Севастополе. Через несколько дней в аэропорту Красноярска был задержан житель Абакана, который, по версии ведомства, собирался выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ Украина диверсионная группа терроризм госизмена шпионаж
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