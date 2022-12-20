Брянский губернатор сообщил об отсутствии света в поселке после обстрела
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле поселка в Суземском районе
Под обстрел с украинской стороны попала территория Суземского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — написал он, не уточнив название населенного пункта.
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