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Путин, Пашинян и Алиев не проведут трехстороннюю встречу в Петербурге

Песков: трехсторонней встречи Путина, Пашиняна и Алиева на саммите СНГ не будет
Не ожидается и трехсторонняя встреча с президентами Таджикистана и Киргизии. В сентябре между между странами вспыхнул вооруженный конфликт из-за неурегулированного вопроса о границах
Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян (слева направо)
Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян (слева направо) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге не будет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, трехсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи», — сообщил он.

Не ожидается и трехсторонней встречи Путина с президентами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым, сообщил представитель Кремля. В сентябре между Ташкентом и Бишкеком вновь вспыхнул вооруженный конфликт из-за территориальных претензий друг к другу с неурегулированным вопросом о границах. В конце сентября стороны подписали протокол об урегулировании ситуации.

Очередное обострение конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе произошло в середине декабря, когда Ереван сообщил о блокировке Лачинского коридора (единственная дорога между Арменией и Карабахом) группой неизвестных, которые представились экоактивистами.

Баку заявил, что коридор закрыли не азербайджанские протестующие, а российский миротворческий контингент. МИД Азербайджана также назвал протесты «результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной экономической деятельностью, разграблением природных ресурсов и ущербом окружающей среде на территориях Азербайджана, на которых размещены российские миротворцы». Премьер Армении же обвинил миротворцев России в невыполнении обязательств по контролю за Лачинским коридором.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва считает недопустимыми и контрпродуктивными голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев. С такой же оценкой позже выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин Никол Пашинян Ильхам Алиев трехсторонние переговоры
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