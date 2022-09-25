Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта

Главы госкомитетов нацбезопасности двух стран подписали документ для разрешения последнего конфликта на киргизско-таджикской границе, ликвидации его последствий и недопущения новых конфликтов

Камчыбек Ташиев (Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости)

Киргизия и Таджикистан подписали протокол об урегулировании ситуации на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщил глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, передает агентство «Кабар».

Встреча сторон произошла на контрольно-пропускном пункте «Кызыл-Бель» 25 сентября. Главы государственных комитетов национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов подписали соответствующий документ.

«Главная цель документа — разрешение последнего конфликта на границе, ликвидация его последствий и недопущение новых конфликтов», — сказал Ташиев.

Органам местного самоуправления и силовым структурам дали соответствующие поручения. «За их исполнения будем контролировать лично», — подчеркнул глава ГКНБ Киргизии.

Таджикистан и Киргизия прекратили бои и подписали протокол о мире Политика

Бои на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. По версии погранслужбы Киргизии, таджикские пограничники в Баткенской области заняли новые позиции в нарушение достигнутых договоренностей, а на требования покинуть территорию они открыли огонь. Таджикистан в свою очередь обвинил в провокации киргизских пограничников.

Вечером 19 сентября главы спецслужб двух стран подписали протокол об установлении мира, после чего бои прекратились, а в приграничную зону начало возвращаться покинувшее ее население.

Читайте на РБК Pro Pro Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Инструкции Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Что нужно знать инвестору о децентрализованных биржах. Дайджест Что нужно знать инвестору о децентрализованных биржах. Дайджест Статьи Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи Pro Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов Саммари Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи

Вице-премьер Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что на родину вернулись четверо военнослужащих, которые были взяты в плен в боях. Всего в результате конфликта погибли 59 граждан Киргизии, еще 140 получили ранения. Потери Таджикистана достигли 41 человека.

19 сентября было объявлено в Киргизии днем национального траура. Однако 21 сентября МИД Таджикистана сообщил, что Киргизия совершает провокации на границе с Таджикистаном, несмотря на протокол об урегулировании ситуации.