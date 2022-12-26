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Тегеран предупредил Киев о последствиях «угрожающих заявлений»

МИД Ирана: правительство Украины несет ответственность за последствия угрожающих заявлений
Украинские власти обвиняют Иран в поставках боевых дронов России. Москва не раз опровергала факт поставки, а Тегеран назвал подобные обвинения необоснованными
Насер Канани
Насер Канани (Фото: MFAIran / Telegram)

Обвинения в адрес других стран не помогут народу и властям Украины и Киев несет ответственность за «политические и правовые» последствия угроз в адрес Тегерана, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. Так он прокомментировал заявления украинских властей о предполагаемом использовании иранских беспилотников в конфликте на Украине, передает информационное агентство республики Иран (ИРНА).

«Мы считаем безответственной угрожающую речь с любой стороны, и украинское правительство несет ответственность за политические и правовые последствия этих угрожающих заявлений», — сказал он.

Он отметил, что Иран не является частью конфликта на Украине и готов способствовать разрешению кризиса и установлению мира.

О поставках иранских дронов-камикадзе России летом сообщаили CNN и The Washington Post. Москва и Тегеран эти данные опровергали. В частности, российский МИД назвал это «ни на чем не основанными предположениями» Иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан сообщил, что страна передала России партию беспилотников, но это произошло до начала военной операции на Украине. Представитель МИД Ирана позже сделал заявление, что Тегеран не отправлял военную технику ни одной из сторон.

В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту страны Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном, возложив на Тегеран ответственность за разрушение отношений с Киевом.

В декабре советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выступил за «более разрушительные инструменты» давления на Иран, в частности призвал к уничтожению заводов и аресту поставщиков. По его утверждению Тегеран планирует поставки ракет и беспилотников России и «откровенно унижает» институт международных отношений.

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Иран МИД Военная операция на Украине БПЛА
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