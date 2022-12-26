Financial Times назвала «пять уроков» конфликта России и Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Всех пропавших без вести после схода лавины в Австрии нашли живыми Общество, 13:37
В ДТП с троллейбусом и маршруткой в Йошкар-Оле пострадали 14 человек Общество, 13:34
Какая роль частных инвесторов и трансформации брокерского бизнеса сейчас РБК +, 13:32
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 13:30
В Думе объяснили, кого затронут повышенные налоги для уехавших Политика, 13:26
Кадыров пообещал «перещелкать» переданные Украине системы Patriot Политика, 13:22
В Японии пересмотрят запрет на обращение зарубежных стейблкоинов Крипто, 13:12
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Тегеран предупредил Киев о последствиях «угрожающих заявлений» Политика, 13:11
Минэкономразвития создаст «Карту туриста» для иностранцев Общество, 13:10
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 13:07
Самая кассовая игра и движок от VK: главное в видеоиграх за неделю Pro, 13:03
Песков объяснил «недружественностью» отказ Путина поздравлять Байдена Политика, 12:59
Сальдо сообщил о возвращении эвакуированных жителей Херсонской области Политика, 12:50
Власти Турции назвали россиян лидерами среди иностранцев по покупке жилья Недвижимость, 12:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Financial Times назвала «пять уроков» конфликта России и Украины

FT: решение генерала Суровикина отвести войска от Херсона помешало контрнаступлению Киева
Один из ключевых выводов — возросла важность промышленного потенциала стран и наличия у них запасов оружия для успешного ведения интенсивных боевых действий, отмечает FT
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Один из ключевых выводов из конфликта России и Украины заключается в том, что «большая война вернулась» в политическое поле, считают опрошенные Financial Times военные аналитики и эксперты. Издание опросило западных военных экспертов и экспертов по России, чтобы сформулировать ключевые уроки для мира и двух стран, вовлеченных в военные действия.

Тот факт, что после долгих лет мира «большая война вернулась», означает, что возросла важность промышленного потенциала стран и наличия у них запасов оружия для успешного ведения интенсивных боевых действий, сходятся во мнении опрошенные изданием специалисты.

Второй вывод, о котором говорят опрошенные газетой эксперты, заключается в том, что боеспособность Украины в конфликте с Россией поддерживается поставками западных вооружений. И ключевой вопрос следующего года в том, будут ли западные союзники поставлять Украине оружие дальше, считает Домитилла Саграмосо, эксперт по вопросам безопасности России из Королевского колледжа в Лондоне. И если будут, то какое и в каком количестве, указывает она.

Третий урок — для Москвы, и заключается он в том, что качество важнее количества. Хорошая логистика, большое количество войск и адекватная военная техника, будь то беспилотники или танки, «ничего не стоят» без адекватной разведки и лидерства, считает Бен Барри, бывший бригадный генерал британской армии, ныне работающий в аналитическом центре Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies). Пытаясь учесть этот урок, Москва в октябре назначила генерала Сергея Суровикина командующим российскими войсками на Украине. Суровикин — ветеран войны в Сирии и, «вероятно, самый компетентный командир, которого Россия поставила на место», считает Дара Массикот, военный эксперт по России из аналитического центра Rand Corporation.

Суровикину удалось укрепить линию соприкосновения с помощью мобилизованных россиян и организовать «успешный отход из-под стратегически важного южного города Херсона, где русские войска находились под угрозой окружения», а это снижает шансы Украины на успешное зимнее контрнаступление, пишет газета.

Читайте на РБК Pro
Родитель-бортинженер: как действовать в этой роли и почему это важно
Что будет с рублем в 2023 году: прогнозы экономистов
Зимний бег: шесть правил эффективной тренировки
Самая кассовая игра и движок от VK: главное в видеоиграх за неделю

Украинских военных теперь ждут сложные времена, указывает FT. «У них значительные потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от крайней усталости, им нужно больше оружия и боеприпасов», — цитирует газета неназванного советника по вопросам обороны. «Но их боевой дух и решимость по-прежнему несравненно выше, чем у их противников», — считает собеседник издания.

Четвертый урок конфликта в том, что для успеха важна поддержка гражданского общества, — указывает газета.

Пятый — «возможно, самый важный урок» конфликта — заключается в том, что он ведется не только на поле боя, с помощью танков, ракет и орудий.

Почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Королевского колледжа Лондона и основатель консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти, который специализируется на российских спецслужбах и криминальном мире, отмечает, что ход конфликта «касается не только военной техники». По его словам, западным странам стоит поразмышлять о том, как в целом изменилось понятие мира и войны после начала спецоперации России на Украине.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина Россия Военная операция на Украине Сергей Суровикин
Материалы по теме
Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона
Политика
Суровикин заявил о выросших возможностях войск за счет мобилизованных
Политика
Суровикин доложил Шойгу об обеспечении мобилизованных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter