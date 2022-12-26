Financial Times назвала «пять уроков» конфликта России и Украины

Один из ключевых выводов — возросла важность промышленного потенциала стран и наличия у них запасов оружия для успешного ведения интенсивных боевых действий, отмечает FT

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Один из ключевых выводов из конфликта России и Украины заключается в том, что «большая война вернулась» в политическое поле, считают опрошенные Financial Times военные аналитики и эксперты. Издание опросило западных военных экспертов и экспертов по России, чтобы сформулировать ключевые уроки для мира и двух стран, вовлеченных в военные действия.

Тот факт, что после долгих лет мира «большая война вернулась», означает, что возросла важность промышленного потенциала стран и наличия у них запасов оружия для успешного ведения интенсивных боевых действий, сходятся во мнении опрошенные изданием специалисты.

Второй вывод, о котором говорят опрошенные газетой эксперты, заключается в том, что боеспособность Украины в конфликте с Россией поддерживается поставками западных вооружений. И ключевой вопрос следующего года в том, будут ли западные союзники поставлять Украине оружие дальше, считает Домитилла Саграмосо, эксперт по вопросам безопасности России из Королевского колледжа в Лондоне. И если будут, то какое и в каком количестве, указывает она.

Третий урок — для Москвы, и заключается он в том, что качество важнее количества. Хорошая логистика, большое количество войск и адекватная военная техника, будь то беспилотники или танки, «ничего не стоят» без адекватной разведки и лидерства, считает Бен Барри, бывший бригадный генерал британской армии, ныне работающий в аналитическом центре Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies). Пытаясь учесть этот урок, Москва в октябре назначила генерала Сергея Суровикина командующим российскими войсками на Украине. Суровикин — ветеран войны в Сирии и, «вероятно, самый компетентный командир, которого Россия поставила на место», считает Дара Массикот, военный эксперт по России из аналитического центра Rand Corporation.

Суровикину удалось укрепить линию соприкосновения с помощью мобилизованных россиян и организовать «успешный отход из-под стратегически важного южного города Херсона, где русские войска находились под угрозой окружения», а это снижает шансы Украины на успешное зимнее контрнаступление, пишет газета.

Украинских военных теперь ждут сложные времена, указывает FT. «У них значительные потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от крайней усталости, им нужно больше оружия и боеприпасов», — цитирует газета неназванного советника по вопросам обороны. «Но их боевой дух и решимость по-прежнему несравненно выше, чем у их противников», — считает собеседник издания.

Четвертый урок конфликта в том, что для успеха важна поддержка гражданского общества, — указывает газета.

Пятый — «возможно, самый важный урок» конфликта — заключается в том, что он ведется не только на поле боя, с помощью танков, ракет и орудий.

Почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Королевского колледжа Лондона и основатель консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти, который специализируется на российских спецслужбах и криминальном мире, отмечает, что ход конфликта «касается не только военной техники». По его словам, западным странам стоит поразмышлять о том, как в целом изменилось понятие мира и войны после начала спецоперации России на Украине.