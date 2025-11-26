Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры

Призывы уволить Уиткоффа из-за его разговоров с российскими чиновниками — это попытка сорвать мирные переговоры, считает Песков. Он считает, что в этой ситуации «ничего там страшного такого нет»

Стив Уиткофф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Призывы уволить спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа после публикации расшифровки его разговоров — это попытка сорвать мирные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

Что касается самих «сливов» переговоров, то «ничего там страшного такого нет, если абстрагироваться от того, правда это или неправда», считает Песков.

«Наверное, те голоса, которые сейчас появляются [с призывами] уволить Уиткоффа, они нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать те пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров», — считает пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дональд Трамп-младший высказался в поддержку Уиткоффа после публикации расшифровки его переговоров с российской стороной по мирному плану на Украине.

Bloomberg без указания источника информации 26 ноября опубликовал две стенограммы разговоров — от 14 октября Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, и вторую от 29 октября — спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова. В частности, посланник Дональда Трампа поговорил по телефону с Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине. Дмитриев отреагировал на публикацию Bloomberg словом «фейк».

