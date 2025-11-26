 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Призывы уволить Уиткоффа из-за его разговоров с российскими чиновниками — это попытка сорвать мирные переговоры, считает Песков. Он считает, что в этой ситуации «ничего там страшного такого нет»
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Призывы уволить спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа после публикации расшифровки его разговоров — это попытка сорвать мирные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

Что касается самих «сливов» переговоров, то «ничего там страшного такого нет, если абстрагироваться от того, правда это или неправда», считает Песков.

«Наверное, те голоса, которые сейчас появляются [с призывами] уволить Уиткоффа, они нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать те пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров», — считает пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дональд Трамп-младший высказался в поддержку Уиткоффа после публикации расшифровки его переговоров с российской стороной по мирному плану на Украине.

Ушаков заявил, что Путин примет Уиткоффа в Москве
Политика
Владимир Путин

Bloomberg без указания источника информации 26 ноября опубликовал две стенограммы разговоров — от 14 октября Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, и вторую от 29 октября — спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова. В частности, посланник Дональда Трампа поговорил по телефону с Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине. Дмитриев отреагировал на публикацию Bloomberg словом «фейк».

Материал дополняется

Валерия Доброва
Дмитрий Песков переговоры Стив Уиткофф
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
