 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Белый дом и Дмитриев ответили на расшифровку переговоров Уиткоффа

Публикация агентством Bloomberg расшифровки звонка посланника американского лидера Стива Уиткоффа помощнику президента России Юрию Ушакову по поводу мирного плана — фейк. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в X.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в комментарии агентству сказал: «Эта история доказывает одно: специальный посланник Уиткофф почти каждый день общается с чиновниками как в России, так и на Украине, чтобы добиться мира, и это именно то, для чего президент Трамп его и назначил».

Bloomberg со ссылкой на запись и расшифровку разговора без указания их источника сообщил, что Уиткофф 14 октября говорил по телефону с Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине. Беседа длилась чуть больше пяти минут. В ходе нее посланник Трампа дал помощнику Владимира Путина советы о том, как российскому президенту следует обсудить этот вопрос с американским коллегой. В частности, речь шла об организации телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Зеленский встречался с американским коллегой в Вашингтоне 17 октября. За день до этого Трамп и Путин созвонились. «Мы разработали мирный план Трампа [по сектору Газа] из 20 пунктов, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами», — приводит агентство 7 Уиткоффа, который работал над планом прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 03:20 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 03:20
Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены Общество, 03:28
Аэропорты Геленджика и Чебоксар приостановили рейсы Политика, 03:20
Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву Политика, 03:04
Аэропорт Калуги приостановил рейсы Политика, 02:41
Белый дом и Дмитриев ответили на расшифровку переговоров Уиткоффа Политика, 02:37
В Новороссийске включили сирены из-за отражения атаки беспилотников Политика, 02:18
Экс-президент Бразилии начал отбывать срок в камере с отдельной ванной Политика, 02:11
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов решил отдать государству усадьбу Общество, 01:40
Politico узнало о роли Рубио в смягчении давления Вашингтона на Киев Политика, 01:32
«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Челси» в ЛЧ Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Путин поручил поднять уровень гражданского самосознания до 95% Общество, 01:00
Ермак после поручения Трампа анонсировал визит Дрисколла Политика, 00:49
Politico узнало об отсутствии у Трампа красных линий в сделке по Украине Политика, 00:32