Белый дом и Дмитриев ответили на расшифровку переговоров Уиткоффа
Публикация агентством Bloomberg расшифровки звонка посланника американского лидера Стива Уиткоффа помощнику президента России Юрию Ушакову по поводу мирного плана — фейк. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в X.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в комментарии агентству сказал: «Эта история доказывает одно: специальный посланник Уиткофф почти каждый день общается с чиновниками как в России, так и на Украине, чтобы добиться мира, и это именно то, для чего президент Трамп его и назначил».
Bloomberg со ссылкой на запись и расшифровку разговора без указания их источника сообщил, что Уиткофф 14 октября говорил по телефону с Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над мирным планом по Украине. Беседа длилась чуть больше пяти минут. В ходе нее посланник Трампа дал помощнику Владимира Путина советы о том, как российскому президенту следует обсудить этот вопрос с американским коллегой. В частности, речь шла об организации телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Зеленский встречался с американским коллегой в Вашингтоне 17 октября. За день до этого Трамп и Путин созвонились. «Мы разработали мирный план Трампа [по сектору Газа] из 20 пунктов, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами», — приводит агентство 7 Уиткоффа, который работал над планом прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
Материал дополняется
