Ушаков заявил, что Путин примет Уиткоффа в Москве

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России / Global Look Press)

Президент Владимир Путин планирует принять спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, если тот приедет в Москву. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент России», — сказал Ушаков.

Так он ответил на вопрос с кем в Москве будет разговаривать спецпосланник Дональда Трампа.

Ранее Ушаков сообщил, что в Москве ожидают приезда Уиткоффа на следующей неделе.

Материал дополняется