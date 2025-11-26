Ушаков заявил, что Путин примет Уиткоффа в Москве
Президент Владимир Путин планирует принять спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, если тот приедет в Москву. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент России», — сказал Ушаков.
Так он ответил на вопрос с кем в Москве будет разговаривать спецпосланник Дональда Трампа.
Ранее Ушаков сообщил, что в Москве ожидают приезда Уиткоффа на следующей неделе.
Материал дополняется
