Переговоры России и США⁠,
0

Сын Трампа поддержал Уиткоффа после публикации записей его переговоров

Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп-младший и Стив Уиткофф
Дональд Трамп-младший и Стив Уиткофф (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Сын президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — высказался в поддержку спецпосланника США Стива Уиткоффа после публикации расшифровки его переговоров с российский стороной по мирному плану на Украине. Об этом сын президента написал в социальной сети Х.

«Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной. <...> Хватит!» — написал Трамп-младший в поддержку реплики другого пользователя Х о том, что публикация записей переговоров Уиткоффа призвана саботировать мирное соглашение по Украине.

Ушаков заявил о фейковых утечках телефонных переговоров по Украине
Политика
Юрий Ушаков

26 ноября Bloomberg опубликовал две стенограммы разговоров. Первую от 14 октября — Уиткоффа и помощника президента Юрия Ушакова, и вторую от 29 октября — спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Ушакова.

По данным агентства, беседа Ушакова и Уиткоффа продлилась чуть более пяти минут. Спецпосланник Трампа посоветовал организовать телефонный разговор президентов России и США до визита президента Украины Зеленского в Вашингтон, а также описал, как должно выглядеть обсуждение мирного плана.

Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg своего разговора с Ушаковым. Трамп, беседуя с журналистами, не опроверг изложенное в стенограмме и заявил, что это «обычное дело». Ушаков заявил, что Россия не сливает информацию о конфиденциальных разговорах, это делают другие с целью ухудшить двухсторонние отношения.

