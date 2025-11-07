На Украине заявили о «позитивных» переговорах с США о покупке Tomahawk

Киев ведет «позитивные» переговоры с Вашингтоном о закупке ракет «Томагавк», заявила Стефанишина. Ранее Трамп исключил поставку этого оружия на Украину, а Путин пригрозил «ошеломляющим» ответом

Запуск ракеты Tomahawk (Фото: US Navy / Global Look Press)

Украина ведет «позитивные» переговоры с США о закупке ракет «Томагавк» и другого дальнобойного вооружения, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет Bloomberg.

Диппредставитель отметила, что дискуссия все еще продолжается и Украина будет рассматривать любой отказ оказывать давление на Россию как «нечто дающее им зеленый свет для наращивания своих возможностей».

«Обсуждение все еще продолжается, у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением имеющихся финансовых ресурсов для приобретения большего военного потенциала у США», — сказала Стефанишина.

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — американская высокоточная крылатая ракета средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Предназначена для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Может развивать скорость до 885 км/ч, радиус удара — 1250–2500 км.

Поставки Tomahawk Зеленский обсуждал в том числе на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 17 октября. Республиканец ранее допускал, что такие ракеты могут быть переданы Украине, если конфликт не удастся урегулировать.

Однако на встрече с украинским лидером американский президент не сказал по поводу «Томагавков» ни да, ни нет, отметил Зеленский.

В конце октября Пентагон разрешил поставку Украине дальнобойных ракет «Томагавк», но принять окончательное решение должен Трамп. В начале ноября тот заявил, что «на самом деле» не рассматривает передачу этих ракет Киеву.

Российский президент Владимир Путин предупреждал, что Москва даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий», ответ на удары дальнобойным оружием, включая «Томагавки».

Использование российских активов для финансирования Украины будет считаться воровством, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран в целом.