Россия показала гиперзвуковой «Авангард» американским инспекторам

Инспекторам из США, посетившим Россию, показали гиперзвуковые комплексы «Авангард», которые должны поступить в войска до конца этого года. Разработкой подобных вооружений Вашингтон объяснял нежелание продлять СНВ-3

Российские военные впервые продемонстрировали американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом говористя в сообщении Минобороны, пступившем в РБК.

Демонстрация «Авангарда» состоялась для того, чтобы содействовать «обеспечению жизнеспособности и эффективности договора о СНВ (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружениях. — РБК)», пояснили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что «Авангард» должен встать на боевое дежурство до конца 2019 года.

Американские инспекторы находились в России с 24 по 26 ноября.

О работах по гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард» стало известно после его презентации во время выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года. В декабре президент сообщил, что в России уже ведется его серийное производство. Тогда же командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что первые «Авангарды» должны поступить в 2019 году на вооружение ракетного полка Домбаровского соединения.

«Авангард» оснащен планирующим крылатым боевым блоком, который способен двигаться на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы. Одновременно он может и маневрировать, уходя от средств противоракетной обороны. Это позволяет обеспечить непредсказуемость его траектории и повышает возможности по поражению защищенных объектов.