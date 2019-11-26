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Россия показала гиперзвуковой «Авангард» американским инспекторам
Инспекторам из США, посетившим Россию, показали гиперзвуковые комплексы «Авангард», которые должны поступить в войска до конца этого года. Разработкой подобных вооружений Вашингтон объяснял нежелание продлять СНВ-3

Российские военные впервые продемонстрировали американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом говористя в сообщении Минобороны, пступившем в РБК.

Демонстрация «Авангарда» состоялась для того, чтобы содействовать «обеспечению жизнеспособности и эффективности договора о СНВ (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружениях. — РБК)», пояснили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что «Авангард» должен встать на боевое дежурство до конца 2019 года.

Американские инспекторы находились в России с 24 по 26 ноября.

О работах по гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард» стало известно после его презентации во время выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года. В декабре президент сообщил, что в России уже ведется его серийное производство. Тогда же командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что первые «Авангарды» должны поступить в 2019 году на вооружение ракетного полка Домбаровского соединения.

«Авангард» оснащен планирующим крылатым боевым блоком, который способен двигаться на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы. Одновременно он может и маневрировать, уходя от средств противоракетной обороны. Это позволяет обеспечить непредсказуемость его траектории и повышает возможности по поражению защищенных объектов.

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США в августе официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в разработке оружия, нарушающего его условия. Еще один договор, ограничивающий развитие ракетных вооружений, СНВ-3, пока остается в силе, но его действие истекает в 2021 году. В Белом доме предупреждали, что его продление «маловероятно», поскольку Вашингтон уверен, что СНВ-3 не регулирует новейшие разработки России в сфере ракетного вооружения. Об этом в июле заявлял помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, в сентябре ушедший в отставку.

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В Пентагоне возможность продления СНВ-3 не исключали, однако при условии, что в него будут включены современные российские разработки. «Если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия», — говорил глава Пентагона Марк Эспер.

СНВ-3 был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Договор вступил в силу в феврале 2011 года.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Авангард», гиперзвуковая ракета, США, военные, Минобороны
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