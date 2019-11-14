Эксперты оценили сроки ввода в эксплуатацию новейшего российского оружия

Организация «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» оценила перспективы ввода в эксплуатацию новых российских вооружений. Эксперты считают, что Россия не уложится в заявленные сроки, и назвали две разработки, подпадающие под СНВ

Баллистическая ракета «Сармат» (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Прогнозы, собранные из заявлений российских чиновников и по открытым источникам, показывают, что они очень оптимистичны и амбициозны. Однако большинство анонсированных дат испытаний и поставок на вооружение не будут соблюдены по различным причинам, например, из-за нехватки критически важного углепластика или пожара на заводе «Красмаш» в Красноярске в апреле 2019 года и взрыва на полигоне под Северодвинском в конце августа этого лета. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе некоммерческой организации «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI).

Поэтому, по мнению экспертов, «объявленные даты развертывания рассматриваются как самые ранние из возможных дат; более реалистичные сроки введения в эксплуатацию, вероятно, откладываются на будущее», — утверждается в документе, опубликованном на сайте организации.

NTI — ведущий американский экспертный центр по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения и ядерной энергетики, созданный в 2001 году бывшим сенатором Самюэлем Нанном и миллиардером, основателем CNN Теддом Тернером.

В докладе аналитики NTI проанализировали 6 российских перспективных систем доставки ядерных вооружений: ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», крылатую ракету с ядерной энергетической установкой «Буревестник», гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», а также подводный беспилотник «Посейдон». Все эти вооружения президент Владимир Путин продемонстрировал в ходе выступления перед Федеральным собранием в марте прошлого года.