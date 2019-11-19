Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказаться от российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что Анкара не будет отказываться от российских систем С-400. О своем визите в США он рассказал на собрании своей партии, сообщается на сайте турецкого лидера.

Он заявил, что об отказе Анкары от комплексов «не может быть и речи». Эрдоган отметил, что он также договорился с Трампом искать решения вопроса С-400.

«Я еще раз рассказал Трампу, как Турция пришла к покупке системы ПВО С-400», — сказал Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Турецкий президент отметил, что Анкара повторила запрос на покупку американской системы Patriot, а также заявила о несправедливости в вопросе продажи истребителей F-35. Эрдоган добавил, что если США не пойдут на компромисс, то Турция будет искать другого поставщика.