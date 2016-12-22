Турция получила опцион к контракту на поставку С-400

Турция получила право на дополнительные поставки С-400 по контракту, подписанному в декабре 2017 года, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он также рассказал подробности о схеме расчетов в рублях за комплексы с Индией

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Турция получила право на дополнительные заказы к основному контракту с Россией на поставку четырех дивизионов С-400. Об этом заявил РБК курирующий оборонную промышленность вице-премьер Юрий Борисов во время своего официального визита на Кубу.

«Многие хотят купить наши комплексы С-400. В частности, у Турции опцион — будут дополнительные поставки, — рассказал Борисов. — У «Алмаз-Антея» в Кирове и Нижнем Новгороде заводы построены под новые заказы. У нас большой объем экспортных поставок и очень большой объем экспортных предложений. Многие ставят вопрос о переносе производства на территорию своей страны. Мы смотрим, кому можно передавать технологии, а кому нет».

Согласно ранее известным условиям соглашения, подписанного в декабре 2017 года, между Анкарой и Москвой, речь шла о поставках четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.

Как объяснял ранее газете «Коммерсантъ» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Анкара должна заплатить 45% общей суммы контракта, остальные 55% — российские кредитные средства. Первые поставки С-400 предполагалось осуществить в марте 2020 года, однако в апреле 2018 года замминистра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о переносе сроков поставки на июль 2019 года.



Против закупки Турцией российских ЗРК С-400 выступают США — партнер Анкары по НАТО. Вашингтон даже пригрозил не продать Турции истребители F-35 и F-16, о покупке которых стороны договорилась еще до обострения ситуации вокруг российских ЗРК. В начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «не будет ни у кого спрашивать разрешения».

20 сентября США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР за покупку у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. Ограничения были введены в рамках закона об антироссийских санкциях CAATSA, который подразумевает наказание за сотрудничество с российским оборонным сектором. Это стало первым случаем вторичных санкций за покупку российского оружия. В Китае призвали США отменить санкции, пригрозив Вашингтону «последствиями» в противном случае.

По мнению Борисова, серьезных игроков на рынке вооружений не останавливают санкции США, и спрос на российское оружие сохраняется.

«Такие страны, как Индия и Китай, тяжело напугать санкциями. Они как богатые невесты — все за ними ходят. Они покупают большой объем вооружений и достаточно самостоятельны в этом плане. Я не хочу сказать, что санкции — это совсем безболезненно, но в зависимость от США эти страны тоже не хотят попадать», — констатировал Борисов.

Также вице-премьер раскрыл подробности схемы расчетов по новому контракту на поставку С-400 с Индией. «Индия будет покупать рубли и рассчитываться рублями. Учитывая, что курс рубля колеблется, в контракт изначально закладываются соответствующие риски», — объяснил Борисов.

Контракт с Индией на поставку пяти полков С-400 Россия заключила в начале октября. Общая сумма сделки превышает $5 млрд.