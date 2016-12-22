Киев заявил об атаке российским Су-30 кораблей в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 22:50
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Киев заявил об атаке российским Су-30 кораблей в Керченском проливе
По утверждению главы украинского генштаба, в обстреле участвовали не только российские корабли, но и российская авиация. В частности, Су-30 совершил атаку с расходом двух ракет, уверяет Виктор Муженко
Истребитель Су-30
Корабли ВМС Украины были атакованы не только с российских военных судов, но и при помощи авиации и, в частности, истребителем Су-30. Об этом в понедельник, 26 ноября, вечером заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко во время внеочередного заседания парламента, сообщает УНН.
«Сегодня получили дополнительную информацию о том, что в ходе атаки на украинские корабли, была также применена авиация Российской Федерации. Су-30 совершил такую атаку с расходом двух ракет», — рассказал Муженко.
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