Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом

Из-за инцидента с заходом украинских кораблей в российские территориальные воды и их попыткой пройти Керченский пролив в район были отправлены боевые самолеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в Крыму.

Пролет истребителей попал на видео, которое публикует портал «Керчь.Инфо».

Видео: Керчь ИНФО

«Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове», — сказал агентству собеседник.

Керченский пролив был перекрыт сухогрузом, который встал под пролетом Крымского моста. «В 13:42, по информации Керчтрафикконтроля, на проходе моста движение в обе стороны было перекрыто в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря», — сообщала пресс-служба ВМС Украины.

Ранее ФСБ обвинила три украинских корабля в заходе в территориальные воды России в Черном море. Украина в ответ заявила об агрессивных действиях российских кораблей. Пройти через пролив украинские корабли пока так и не смогли.