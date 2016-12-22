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Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе
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Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 19:25
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Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе
Инициатором срочного заседания Совета Безопасности ООН была Россия, которая объяснила экстренный порядок обсуждения «опасным развитием ситуации» в Азовском море
Фото: Zuma / ТАСС

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе: за обсуждение было четыре голоса, против — семь, представители четырех стран воздержались. Таким образом, предварительная повестка заседания, в которую Россия предлагала внести обсуждение конфликта, не была утверждена.​

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Этот вопрос Совет Безопасности ООН рассматривал в экстренном порядке по инициативе Москвы. Как ранее сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, запрос срочного созыва открытого заседания был связан с «опасным развитием ситуации» в Азовском море.

На заседании Полянский заявил, что в ситуации в Азовском море Россия реализовала свое право на защиту границ. После отказа совета утвердить повестку с предложенными Россией изменениями первый зампостпреда выразил сожаление и подчеркнул, что страны Запада, «подчиняясь стадному инстинкту», сорвали заседание, пойдя на поводу у США. Представитель США Никки Хейли выразила глубокую озабоченность этим инцидентом и заявила, что Америка поддерживает суверенитет Украины. Хейли также призвала голосовать против российской повестки.

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В минувшее воскресенье в ФСБ России сообщили о трех украинских военных кораблях, которые вошли в территориальные воды России без разрешения. ВМС Украины сообщили, что катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» были обстреляны пограничниками России. В ФСБ применение оружия объяснили нарушением границы, а также тем, что украинские корабли не выполняли требования российской стороны.

Во время инцидента пострадали три моряка. Украинские корабли были задержаны, в России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). Украинская сторона также открыла уголовные производства — по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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В Кремле назвали случившееся «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники действовали в соответствии с законом.

Совет национальной безопасности и обороны Украины после этого инцидента рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток, президент Петр Порошенко поддержал это предложение и внес соответствующий указ в Верховную раду. Позже украинский лидер заявил, что режим военного положения нужно ввести на 30 дней, чтобы он не помешал избирательной кампании.​

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: военное положение , Украина , Керченский пролив , Совбез ООН
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