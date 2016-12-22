Экс-главы Украины предупредили о «правовом хаосе» при военном положении

Бывшие президенты Украины задались вопросом, поможет ли военное положение Киеву «противостоять агрессору». Эти меры, как пришли к выводу Кравчук, Кучма и Ющенко, приведут только к «правовому хаосу» и катастрофическим последствиям

Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко (слева направо) (Фото: Максим Маркив / ТАСС)

Перед рассмотрением Верховной радой вопроса о введении на Украине военного положения с обращением к украинским парламентариям «по поводу целесообразности» этих мер выступили три бывших президента республики — первый ее глава Леонид Кравчук, второй — Леонид Кучма и третий — Виктор Ющенко. Текст их послания опубликован на сайте телеканала «112 Украина».

Случившееся накануне в Керченском проливе они, согласившись с нынешними властями, расценили как «акт вооруженной агрессии» со стороны России. «Но станет ли введение Украиной военного положения лучшим ответом на этот вызов?» — задались вопросом политики.

В соответствии с республиканским законодательством, как напомнили экс-президенты, военное положение означает для Украины «радикальное ограничение прав граждан <...>, включая полный запрет забастовок и массовых акций». Еще одним «беспрецедентным риском» в связи с введением подобного режима Кравчук, Кучма и Ющенко назвали «правовой хаос в государстве».

«Каждая сделка между субъектами хозяйствования содержит пункт о невыполнении условий договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, одним из которых является военное положение. Блокирование расчетов за товары и услуги приведет к параличу бизнеса», — пояснили они, заметив также, что в связи с этим потенциальные поступления в бюджет будут отменены, а отток капиталов из банков «приведет к неуправляемой инфляции». «Трудно представить, каким станет курс гривны», — отметили в послании бывшие главы государства.

В течение последних пяти лет, в частности, после крымского референдума и ожесточенных боестолкновений в Донбассе, введение военного положения на Украине «казалось не только целесообразным, но и единственно возможным» вариантом, считают бывшие президенты Украины.​ Однако тогда, по их мнению, подобный режим не был введен в стране из-за связанн​ой с ним «неизбежности катастрофических социально-экономических, демографических и политических последствий» для республики.

«Очевидно, сегодня появились другие аргументы», — предположили бывшие главы государства, заметив, что, «скорее всего», инициатива связана с президентскими выборами (они должны состояться на Украине в марте следующего года). При военном положении их проведение было бы запрещено. В связи с этим парламентариям Кравчук, Кучма и Ющенко посоветовали внести изменения в закон о военном положении и утвердить, что «на время введения военного положения» следующие президентские выборы на Украине, как это и предусмотрено действующей Конституцией, будут назначены на 31 марта 2019 года.

Предложение ввести в республике военное положение в ночь на 26 ноября на чрезвычайном заседании обсудили нынешний президент Украины Петр Порошенко и члены украинского Совета национальной безопасности (СНБО). Глава государства уже подписал соответствующий указ. Теперь инициативу о введении в стране особого режима должна одобрить Верховная рада.

Так в Киеве отреагировали на произошедший накануне инцидент в Керченском проливе. Туда, в территориальные воды Крыма, без предупреждения российской стороны вошли три украинских корабля. На требования пограничников из России остановиться они, по данным ФСБ, не отреагировали. После этого российская сторона открыла по судам огонь. Затем корабли потеряли ход, были задержаны и отбуксированы в городской порт Керчи. Москва назвала случившееся «провокацией» властей Украины. Последние, в свою очередь,​ сочли инцидент «российской агрессией».