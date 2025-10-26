 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
Лавров раскрыл, от кого зависит проведение саммита в Будапеште

Лавров: проведение встречи Путина и Трампа зависит от ее инициатора
Сюжет
Переговоры России и США
Трамп предложил Путину встретиться в Будапеште в ходе телефонного разговора 16 октября, тот согласился, напомнил министр. Однако затем президент США отменил саммит
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Инициатива по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа исходила от американской стороны, проведение переговоров зависит от нее, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» от 24 октября.

Он напомнил, что Трамп предложил Путину встретиться в Будапеште в ходе телефонного разговора 16 октября, тот согласился и предложил подготовить встречу. Позднее Лавров и американский госсекретарь поговорили по телефону. Госдепартамент оценил разговор как «хороший и продуктивный» и не увидел необходимости во встречах, рассказал глава МИДа.

«Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп вчера в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что «отмена» означает «перенос». Так что все зависит от инициатора», — отметил Лавров.

В Венгрии допустили, что саммит Трампа и Путина состоится
Политика
Петер Сийярто

На этой неделе Трамп объявил об отмене саммита с Путиным в Будапеште, дата на тот момент была еще не определена. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — заявил тогда американский лидер. Позднее он уточнил, что готов встретиться с российским коллегой, если будет уверен в перспективах заключения сделки по Украине, подчеркнув, что не намерен «тратить время впустую». «У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало», — объяснил он.

Президент России счел, что встреча с Трампом скорее перенесена, а не отменена. По его словам, подойти к ней без подготовки, «легко», было бы ошибкой, поскольку она не принесла бы ожидаемых результатов. Конкретных договоренностей по поводу саммита двух лидеров не было, ни Трамп, ни Путин не хотят терять время зря, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после слов украинского лидера Владимира Зеленского. Президент Украины связал отмену встречи в Будапеште с результатами его переговоров с европейскими партнерами.

В Кремле позднее заявили, что Киев под давлением Брюсселя не стремится к переговорам, поэтому возникает «пауза». В этих условиях глава Белого дома «понимает, что пока нету никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном регулировании», считают там.

