Госдеп и ЦРУ поспорили о готовности Путина вести переговоры о мире

Бюро разведки и исследований (INR) Госдепартамента сомневается в том, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры о прекращении конфликта на Украине, не согласившись с более оптимистичной оценкой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) насчет потенциальных переговоров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких нынешних и бывших чиновников.

По словам собеседников газеты, разногласия между аналитиками INR и ЦРУ возникли еще перед саммитом президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, что было отражено в ежедневных сводках для Трампа. Ранее о сомнениях Госдепа в готовности Москвы к переговорам не сообщалось, отмечает издание.

Впоследствии несколько аналитиков были уволены в связи с директивой администрации о сокращении численности федеральных служащих. Весной этого года в Госдепе заявили, что разногласия с ЦРУ подрывают авторитет INR в администрации, сообщили два источника WSJ. В июле были уволены три аналитика, которые работали в отделе России и Евразии. Еще один ушел с должности сам.

Госдепартамент объяснял увольнения реорганизацией ведомства и утверждал, что аналитиков, отвечающих за Россию и Евразию, они не коснулись и что бюро по-прежнему способно проводить важные оценки.

Госдеп также объединил отделы Европы и Россия-Евразия INR, а несколько аналитиков, отвечающих за европейские страны, были уволены или переведены на другие должности, рассказали экс-чиновники.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Томми Пиготта, бюро «выполняет важную работу по подготовке критических оценок разведданных». Эти оценки часто играют ключевую роль для лидеров на важных дипломатических переговорах, отмечает газета.

«В разведывательном сообществе разные точки зрения не просто нормальны — они необходимы», — объяснила пресс-секретарь аппарата директора Национальной разведки. Это, по ее словам, позволяет «обеспечить лицам, принимающим решения, максимально точную картину для защиты безопасности и свободы американского народа».

Некоторые бывшие чиновники опасаются, что администрация не получит точной картины, если аналитики посчитают, что они должны давать оценки, соответствующие политике.

«Главная опасность заключается в том, что у политика формируется искаженное представление», — пояснил Джон Уильямс, который ранее занимал пост директора аналитического отдела бюро разведки Госдепартамента по вопросам России и Евразии. Это может привести к просчетам, «которые могут повлиять на нашу национальную безопасность», подчеркнул он.

По словам источников WSJ, еще в самом начале работы администрации Трампа чиновники запрашивали у аналитиков многочисленные секретные оценки и сводки по поводу конфликта на Украине, чтобы определить цели Путина и оценить его готовность вести переговоры о завершении военных действий.

Аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации представили оценки, в которых пришли к выводу, что глава Белого дома может найти возможности для переговоров с Путиным, рассказали изданию несколько собеседников. Оценки ЦРУ порой были оптимистичными насчет перспектив нахождения общего языка с Россией, сообщили два бывших чиновника.

«Мы продолжали твердо стоять на своем», — сказал, в свою очередь, Уильямс. «Мы не увидели, что [у Путина] был стимул вести переговоры о прекращении войны», — подчеркнул он.

Американский лидер на этой неделе объявил об отмене запланированной в Будапеште встречи с российским коллегой, США также ввели новые санкции против нефтяного сектора России. Кремль счел их недружественным шагом.

Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, если будет уверен в перспективах заключения сделки по Украине. «Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало», — подчеркнул глава Белого дома.

В Кремле ответили, что Украина под давлением ЕС не стремится к переговорам, поэтому возникает «пауза». В этих условиях президент США «понимает, что пока нету никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном регулировании», считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин отметил, что саммит с Трампом не отменен, а скорее перенесен.