Военная операция на Украине
0

Трамп попросит помощи Китая в урегулировании на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп летит в Азию, на следующей неделе у него может состояться встреча с Си Цзиньпином. По словам президента США, он хочет, чтобы Китай «помог с Россией» в рамках украинского урегулирования
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп хотел бы привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, об этом политики рассказал на борту Air Force One, направляясь в Малайзию, где начнется его азиатское турне.

«Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень серьезные санкции против России. Я считаю, что эти санкции будут, знаете ли, очень болезненными. Они очень сильные. Но я бы хотел, чтобы Китай нам помог», — сказал американский президент.

Позднее в рамках турне Трамп отправится на саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южную Корею. Предполагается, что 30 октября там состоится встреча американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина.

«У меня хорошие отношения, как вы знаете, с председателем Си. Очень хорошие. Мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча. <...> Одна из тем, которые мы обсудим, — это Россия и Украина», — сказал Трамп.

Чего ожидать от «одной из самых рискованных» поездок Трампа
Политика
Дональд Трамп

Республиканец ранее уже отмечал, что хочет обсудить с Си возможность повлиять на Россию в контексте урегулирования ситуации на Украине «с помощью нефти, энергетики или чего-то еще». МИД Китая в ответ на это заявил, что «принуждение и давление не решат проблему». При этом Пекин подчеркнул, что продолжает «стоять на стороне мира» и настаивать на прекращении огня.

В ближайшие недели могла также состояться новая встреча Трампа с президентом Владимиром Путиным. Однако, по словам американского лидера, он пока решил отменить ее, российский говорил скорее о переносе саммита.

Помимо объявления об отмене встречи со стороны США были введены санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, в также их дочерних предприятий. Комментируя это, Путин сказал, что это будет носить для России «серьезный» характер и «иметь определенные последствия», но существенно не скажется на «экономическом самочувствии» страны.

Москва не раз подчеркивала свой настрой на урегулирование, отмечая, что не видит того же со стороны Киева.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

