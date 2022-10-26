Маск обвинил The New York Times в создании хаоса в геополитике
Газета The New York Times стала «хаотичным актором» в геополитике, чьи сообщения могут вызвать масштабные проблемы. Об этом в своем «Твиттер» заявил самый богатый человек в мире (состояние $224 млрд по версии Forbes) основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
«The New York Times стала новым хаотичным актором в глобальной политике. Вмешательство газеты в некоторые из самых взрывоопасных конфликтов в мире иногда хоть и было благом, но их сообщения также вызывали масштабные проблемы», — написал бизнесмен.
Также он репостнул на свою страницу статью Daily Wire, в которой издание обвинило NYT в восхвалении Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и сестры Ким Чен Ына.
Так Маск ответил на статью NYT, в которой газета обвинила бизнесмена в чрезмерном вмешательстве в глобальную политику в последние месяцы. Издание также опубликовало в «Твиттере» аналогичное посту Маска сообщение, в котором именно предприниматель назван «хаотичным актором» в геополитике.
В своей статье NYT отмечает, что влияние Маска может еще больше возрасти после покупки «Твиттера», а связи его компании Tesla с Китаем вызывают все больше вопросов в Вашингтоне.
Его мирный план по Украине также вызвал неодобрение в администрации президента Джо Байдена, а после спора об оплате спутниковой системы связи Starlink для Украины, Маск временно «привязал сервис к геозоне», чтобы он был доступен только в определенных районах. Из-за этого связь временно пропала в четырех прифронтовых районах, пишет NYT
С начала октября Маск опубликовал в «Твиттере» ряд постов, касающихся спецоперации России на Украине. В частности, он заявил, что конфликт с наибольшей вероятностью завершится тем, что Крым останется российским, в новых регионах пройдут повторные референдумы под наблюдением ООН, а Украина возьмет обязательство соблюдать нейтралитет. В Киеве эти заявления раскритиковали. В частности, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме посоветовал бизнесмену «отвалить», а президент Владимир Зеленский запустил опрос, где предложил выбрать, кем считать Маска — другом России или другом Украины.
Кроме того, компания SpaceX попросила Пентагон взять оплату обслуживания спутниковой сети на Украине Starlink на себя, заявив, что сама больше делать это не может. Однако позже Маск все же пообещал продолжить предоставлять услуги Украине бесплатно и отозвал запрос к американскому Минобороны.
Между тем в Кремле предложения Маска по мирному урегулированию конфликта оценили позитивно. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России, все подобные размышления «разбиваются о такие решения, как решение [президента Украины Владимира] Зеленского о невозможности переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным».