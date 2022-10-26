В Херсоне сообщили о нападении диверсантов с РПГ на местное РОВД
Неизвестные совершили попытку нападения с применением гранатомета на районный отдел внутренних дел (РОВД) в Херсоне, сообщили ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах региона.
«Около 13 часов была предпринята попытка нападения на Днепровский РОВД города Херсона с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ (ручной противотанковый гранатомет)», — сообщил представитель экстренных служб.
В настоящее время в Херсоне проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников, добавил он.
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