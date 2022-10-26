Минобороны: российские военные отразили попытки украинских атак в ЛНР и Херсонской области

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области

Украинские силы второй день пытались атаковать российские позиции в направлении населенных пунктов Херсонской области и ЛНР. Они были отражены

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ВСУ предприняли попытки атак российских позиций в ЛНР и Херсонской области, сообщило Минобороны.

В ведомстве рассказали, что украинские силы предприняли пять последовательных атак позиций российских военных в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР.

«Все атаки отражены. Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, две батальонные тактические группы ВСУ попытались атаковать российских военных в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате были уничтожены до 125 украинских военных, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Накануне ведомство также сообщало об атаках на этих направлениях, они были отражены. 24 октября в Минобороны рассказали, что ВСУ пытались атаковать российских военных в Харьковской и Херсонской областях, а также в направлении поселков Сладкое и Владимировка в ДНР. Кроме того, украинские силы намеревались «вклиниться в оборону» в районе села Червонопоповка в ЛНР. Они были отброшены на исходные позиции.

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Утром замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на Херсонском направлении все без изменений, попытки прорвать российскую линию обороны безуспешны. Он также заявил, что регион сдавать не будут.