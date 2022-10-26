Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области
ВСУ предприняли попытки атак российских позиций в ЛНР и Херсонской области, сообщило Минобороны.
В ведомстве рассказали, что украинские силы предприняли пять последовательных атак позиций российских военных в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР.
«Все атаки отражены. Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции», — сообщили в Минобороны.
Кроме того, две батальонные тактические группы ВСУ попытались атаковать российских военных в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате были уничтожены до 125 украинских военных, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
Накануне ведомство также сообщало об атаках на этих направлениях, они были отражены. 24 октября в Минобороны рассказали, что ВСУ пытались атаковать российских военных в Харьковской и Херсонской областях, а также в направлении поселков Сладкое и Владимировка в ДНР. Кроме того, украинские силы намеревались «вклиниться в оборону» в районе села Червонопоповка в ЛНР. Они были отброшены на исходные позиции.
Утром замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на Херсонском направлении все без изменений, попытки прорвать российскую линию обороны безуспешны. Он также заявил, что регион сдавать не будут.