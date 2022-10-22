Киев сравнил утренние удары с первыми днями массированной бомбардировки

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Масштаб повреждений украинских энергетических объектов 22 октября «сопоставим или может превышать последствия» российских ударов по ним, совершенным в период с 10 по 12 октября. Такую оценку привело «Укрэнерго». Компания сообщила об ограничении энергоснабжения в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской Запорожской и Кировоградской областях.

На момент публикации по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и в Киевской области тревога звучит в третий раз с начала дня.

Оператор украинских железных дорог «Укрзализныця» сообщил, что некоторые железнодорожные участки обесточены, поезда следуют под резервными тепловозами.

О «прилетах» в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, сработала система ПВО. О работе систем противовоздушной обороны также сообщили в администрации Киевской области. Жителей столицы и области призвали оставаться в укрытиях.

Власти Одесской области заявили о взрывах на объекте энергетической инфраструктуры. Из-за этого в нескольких населенных пунктах Одесского района нет электричества, сообщил глава областной администрации Максим Марченко.

В Ровенской области оказались повреждены электростанции, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль. В нескольких районах Ровно пропало электричество, позже Коваль заявил, что оно частично восстановлено. В больницы Ровенского района организована доставка воды из-за отсутствия водоснабжения, отмечал он.

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