Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Россияне сократили размер ипотечных кредитов по аналогии с 2015 годом Финансы, 06:00
В МИДе заявили, что реакция США подтвердила опасения по «грязной бомбе» Политика, 05:57
Как бизнесу уменьшить затраты на электроэнергию: пять способов РБК и РН-Энерго, 05:26
Только 3% работодателей ввели четырехдневную рабочую неделю Общество, 05:00
Как общаться с инспекторами ГИБДД, что говорить нельзя: советы сотрудника Авто, 05:00
Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» запустили к МКС Технологии и медиа, 04:51
Во время пожара на складе в Петербурге обрушилась крыша Общество, 04:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США передали Украине первые два комплекса NASAMS Политика, 03:48
Додон назвал условие для введения войск НАТО в Молдавию Политика, 03:24
«Ведомости» узнала, что Mercedes продаст завод дилеру «Автодом» Бизнес, 03:02
Глава RT Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению Политика, 02:18
Умер автор военных романов Иван Черных Общество, 02:09
Корейский владелец «Доширака» купил производителя Gallina Blanca Бизнес, 02:00
Пожар на складе строительных материалов в Петербурге локализовали Общество, 01:38
Военная операция на Украине ,  
0 

В МИДе заявили, что реакция США подтвердила опасения по «грязной бомбе»

МИД: заявление США подтвердило опасения России по поводу сценария с «грязной бомбой»

Выступление представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердило опасения России, что после провокации Киева с «грязной бомбой», Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
МИД США бомба Россия Украина
Материалы по теме
Полянский заявил о высокой угрозе применения Киевом «грязной бомбы»
Политика
Песков назвал несерьезным подход США к заявлениям о «грязной бомбе»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter