В МИДе заявили, что реакция США подтвердила опасения по «грязной бомбе»

Выступление представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердило опасения России, что после провокации Киева с «грязной бомбой», Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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