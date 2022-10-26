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Полянский заявил о высокой угрозе применения Киевом «грязной бомбы»

Зампостпреда России Полянский заявил о высокой угрозе применения Киевом «грязной бомбы»
Прямое столкновение России с НАТО очень опасно, но «выгодно для режима Зеленского», заявил заместитель постпреда при ООН Полянский

У Украины есть все возможности для создания «грязной бомбы» и причины ее использовать, поэтому угроза ее применения очень высока. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Полянского, Киев стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, что очень опасно, но выгодно для Зеленского.

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из вариантов такой бомбы является подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных разговоров с главами оборонных ведомств Турции, Франции и Британии заявил о планах Украины совершить провокацию с «грязной бомбой». Он также дважды говорил с главой Пентагона Ллойдом Остином — 21 и 23 октября.

Украинские власти отвергли возможность применения «грязной бомбы» и пригласили специалистов МАГАТЭ для инспекции. Эксперты организации должны проверить два украинских ядерных объекта.

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Остин 24 октября сообщил, что поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил «ложные обвинения России в подготовке Украины к использованию «грязной бомбы». До этого он также поговорил с украинским коллегой Алексеем Резниковым, которому сказал, что Вашингтон отвергает «публичные ложные обвинения» Москвы в отношении Киева.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подход Пентагона к информации Москвы о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы» несерьезным и непозволительным.

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя предупредил, что если Украина применит «грязную бомбу», то Россия воспримет это в качестве акта «ядерного терроризма». Он выразил уверенность, что «провокацию с грязной бомбой» могут осуществить при поддержке стран Запада.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Дмитрий Полянский ООН Украина бомба
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