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Протесты в Киргизии ,  
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Адвокат Атамбаева сообщил об объявленной экс-президентом голодовке в СИЗО

Бывшего президента Киргизии перевели в другой следственный изолятор, сообщил адвокат. По его словам, Атамбаева поместили в камеру, в которой раньше содержали приговоренных к смертной казни
Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев (Фото: Абылай Саралаев / ТАСС)

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев, передает портал 24.kg.

По словам адвоката, Атамбаева поместили в подвальное помещение, в котором ранее содержали заключенных, приговоренных к смертной казни.

«В этой камере только сегодня подключили отопление. В помещении не работает канализация, двери постоянно открыты. Алмазбек Атамбаев объявил голодовку», — сказал Жоошев.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Государственной службы исполнения наказаний Киргизии.

Президент Киргизии добровольно подал в отставку
Политика
Фото:Мария Гордеева / Reuters

Атамбаев был президентом Киргизии с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Его задержали в августе прошлого года в резиденции в селе Кой-Тош. Во время штурма сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в результате пострадали более 130 человек, один спецназовец погиб.

Атамбаеву предъявили обвинение по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также о нарушениях при модернизации ТЭЦ, покупке офиса, незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка в Кой-Тош. В июне суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

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В начале октября, после парламентских выборов, в Киргизии прошли массовые протесты. Участники были недовольны тем, что из 16 партий, которые участвовали в голосовании в законодательный орган, по данным ЦИК, прошли лишь четыре.

В Киргизии назвали дату досрочных выборов президента
Политика
Фото:Владимир Воронин / AP

В ночь на 6 октября протестующие захватили в Бишкеке Белый дом и сломали ворота Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), где в СИЗО содержался Атамбаев. После переговоров руководства ГКНБ с демонстрантами экс-президента освободили. Помимо него на свободу вышли ряд других бывших чиновников, в том числе бывший депутат Садыр Жапаров, который отбывал 11 лет за захват заложника.

Однако спустя четыре дня Атамбаева вновь задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. 13 октября его отправили в следственный изолятор ГКНБ в рамках дела об освобождении Батукаева.

Захват парламента и отмена итогов выборов в Киргизии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На фоне протестов ЦИК отменила результаты выборов. Премьер-министр республики Кубатбек Боронов ушел в отставку, затем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распустил правительство. 15 октября глава республики заявил, что уходит в отставку. Обязанности президента исполняет Жапаров.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Роман Кирьянов
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