Адвокат Атамбаева сообщил об объявленной экс-президентом голодовке в СИЗО

Атамбаев был президентом Киргизии с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Его задержали в августе прошлого года в резиденции в селе Кой-Тош. Во время штурма сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в результате пострадали более 130 человек, один спецназовец погиб.
Атамбаеву предъявили обвинение по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также о нарушениях при модернизации ТЭЦ, покупке офиса, незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка в Кой-Тош. В июне суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.
В начале октября, после парламентских выборов, в Киргизии прошли массовые протесты. Участники были недовольны тем, что из 16 партий, которые участвовали в голосовании в законодательный орган, по данным ЦИК, прошли лишь четыре.
В ночь на 6 октября протестующие захватили в Бишкеке Белый дом и сломали ворота Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), где в СИЗО содержался Атамбаев. После переговоров руководства ГКНБ с демонстрантами экс-президента освободили. Помимо него на свободу вышли ряд других бывших чиновников, в том числе бывший депутат Садыр Жапаров, который отбывал 11 лет за захват заложника.
Однако спустя четыре дня Атамбаева вновь задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. 13 октября его отправили в следственный изолятор ГКНБ в рамках дела об освобождении Батукаева.
На фоне протестов ЦИК отменила результаты выборов. Премьер-министр республики Кубатбек Боронов ушел в отставку, затем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распустил правительство. 15 октября глава республики заявил, что уходит в отставку. Обязанности президента исполняет Жапаров.