Адвокат Атамбаева сообщил об объявленной экс-президентом голодовке в СИЗО

Бывшего президента Киргизии перевели в другой следственный изолятор, сообщил адвокат. По его словам, Атамбаева поместили в камеру, в которой раньше содержали приговоренных к смертной казни

Алмазбек Атамбаев (Фото: Абылай Саралаев / ТАСС)

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев, передает портал 24.kg.

По словам адвоката, Атамбаева поместили в подвальное помещение, в котором ранее содержали заключенных, приговоренных к смертной казни.

«В этой камере только сегодня подключили отопление. В помещении не работает канализация, двери постоянно открыты. Алмазбек Атамбаев объявил голодовку», — сказал Жоошев.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Государственной службы исполнения наказаний Киргизии.