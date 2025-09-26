FT рассказала о российском корабле, который «не дает НАТО уснуть»

На Западе корабль «Янтарь» связывают с угрозой безопасности. В Великобритании говорили, что не приветствуют его деятельность. Как утверждает FT, Европа столкнулась с дилеммой, как бороться с этой угрозой

Военный разведывательный корабль «Янтарь» (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Российский корабль «Янтарь» вызывает беспокойство у НАТО. Об этом заявил один из высокопоставленных командующих НАТО, сообщает The Financial Times (FT).

«[«Янтарь»] — это инструмент, который Россия использует, чтобы <...> не дать нам уснуть», — заявил ранее в этом году один из высокопоставленных командующих НАТО. Он отметил, что альянс «очень внимательно следит» за этим кораблем.

В январе 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что деятельность «Янтаря» не приветствуется. «Я хочу, чтобы президент [России Владимир] Путин услышал это послание. <...> Мы не будем уклоняться от решительных действий по защите страны», — сказал он. Тогда, в январе 2025 года, корабль заметили в Ла-Манше. В частности, Хили отметил «усиление опасений», которые связаны с возможной дестабилизацией работы подводных кабелей и другой важной инфраструктуры.

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс» — головное судно проекта 22010 «Крюйс» построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Корабль предназначен для исследования не только толщи Мирового океана, но и его дна. Для этих целей предусмотрено оснащение судна глубоководными обитаемыми аппаратами. Возможно также использование «Янтаря» в спасательных целях, его оборудование позволит осуществлять поиск затонувших объектов на морском и океанском дне. В марте 2015 года судно вышло в море для проведения государственных ходовых испытаний, писал ТАСС. В декабре 2017 года его отправляли в район поиска пропавшей аргентинской подлодки «Сан Хуан». Океанографическое судно «Янтарь» было заложено 8 июля 2010 года, в день 65-летия завода, в честь которого и получило свое название. Водоизмещение судна составляет 5,2 тыс. т, длина — 108,1 м, ширина — 17,2 м.

Министр обороны Великобритании в январе сообщил, что в британских водах второй раз с ноября 2024 года в проливе Ла-Манш было замечено российское судно «Янтарь». В течение двух дней за ним пристально наблюдали два корабля Королевского военно-морского флота. По словам министра, тогда «Янтарь» находился в Северном море после прохода через британские воды.

Посольство России в Великобритании в том же месяце назвало несостоятельными заявления британской стороны о том, что Москва представляет угрозу для подводных коммуникаций Соединенного королевства. По мнению российских дипломатов, заявления британской стороны служат лишь поводом для нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей.

В начале 2025 года НАТО также запустило миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) для защиты критической инфраструктуры стран — членов альянса в Балтийском регионе, такой как кабели передачи данных и энергии, газопроводов и морских ветряных электростанций. В ней задействованы фрегаты, патрульные самолеты и небольшой флот военно-морских беспилотников.

Позднее The Wall Street Journal сообщила, что у НАТО пока нет доказательств, которые свидетельствовали бы, что повреждения подводных кабелей в Балтийском море в последние месяцы были результатом диверсий со стороны России.

В Кремле называли обвинения в адрес России в повреждении подводных кабелей безосновательными и абсурдными.

В октябре 2023 года китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear перерезал кабель и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. В ноябре 2024-го китайский сухогруз Yi Peng 3 повредил подводный кабель связи C-Lion1. Месяц спустя Финляндия задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и еще четырех телекоммуникационных кабелей, а в январе шведская прокуратуразаявила о задержании болгарского судна Vezhen, которое стало причиной повреждения кабеля между Готландом и латвийским Вентспилсом. Впоследствии суда отпустили.