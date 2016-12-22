Судно «Янтарь» ночью прибудет в зону поисков аргентинской подлодки

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» Военно-морского флота (ВМФ) России прибудет в район поиска пропавшей аргентинской подлодки «Сан Хуан» (San Juan) в ночь на 6 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Руководство группы российских специалистов работает в штабе поисковой операции, который развернут в главной военно-морской базе ВМС Аргентины Пуэрто-Бельграно. Штаб координирует действия личного состава, который находится на борту судов, занимающихся поиском, и действия телеуправляемых подводных аппаратов.

Дизельная подлодка «Сан-Хуан» с 44 людьми на борту пропала 15 ноября во время перехода из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. Последнее местонахождение судна было зафиксировано в 432 км от Атлантического побережья Аргентины. В поисковой операции участвуют специалисты из России, США, Бразилии, Великобритании, Чили и других стран. 1 декабря Аргентина прекратила операцию по спасению находящихся на подводной лодке моряков. Позже представитель ВМС Аргентины Энрико Бальби заявил об обнаружении двух возможных мест нахождения субмарины в районе мыса Горн. 5 декабря Минобороны Аргентины официально признало гибель экипажа подлодки, так как «время, прошедшее с момента исчезновения субмарины, не оставляет шансов [экипажа] на выживание».