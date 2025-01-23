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Политика ,  
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Посольство России сочло несостоятельными слова Лондона об угрозах кабелям

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Посольство России в Великобритании назвало несостоятельными заявления британской стороны о том, что Москва представляет угрозу для подводных коммуникаций Соединенного королевства. По мнению российских дипломатов, заявления британской стороны служат лишь поводом для нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей.

«Выдвинутые британским оборонным ведомством обвинения в адрес России в создании неких угроз подводным коммуникациям этой страны и ее союзников по НАТО абсолютно несостоятельны. От России подобные угрозы никогда не исходили», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российской дипмиссии.

В посольстве считают действия британской стороны в международных морских акваториях, включая Черное и Балтийское моря, «коньком западных стран и конкретно Великобритании». В качестве примера российские дипломаты упомянули блокирование Великобританией и другими странами Запада «транспарентного расследования диверсий в отношении «Северных потоков» в сентябре 2022 года».

Российские дипломаты убеждены, что страны Запада используют в отношении России «волну антироссийского алармизма для целенаправленного нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей». В этих акваториях и прилегающих регионах «под вымышленным предлогом» идет наращивание военно-морских и военно-воздушных сил Великобритании и других стран НАТО, считают в посольстве.

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«Параллельно с этим нарабатываются искусственные поводы для активизации этими государствами односторонних ограничительных действий против торгового судоходства, соответствие которых нормам международного морского права вызывает сомнения даже у их инициаторов», — добавляется в заявлении.

В посольстве также упрекнули Великобританию в том, что при упоминании российского судна Лондону зачастую мерещатся российские «корабли-шпионы». Именно в такие моменты «создаются непосредственные вызовы для региональной безопасности в этой части Европы», считают в посольстве.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Накануне министр обороны королевства Джон Хили, выступая в палате общин парламента, сообщил, что в британских водах второй раз с ноября 2024 года в проливе Ла-Манш было замечено российское судно «Янтарь». В течение двух дней за ним пристально наблюдали два корабля Королевского военно-морского флота. Хили назвал это «очередным примером российской агрессии» и сообщил, что флот мониторит активность судна.

По словам министра, в настоящее время «Янтарь» находится в Северном море после прохода через британские воды. Хили утверждал, что судно «используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры».

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Теги
посольство России в Великобритании судно «Янтарь» Лондон
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