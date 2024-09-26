Премьер Грузии предложил «восстановить мосты» с Абхазией и Южной Осетией

Кобахидзе заявил, что Грузия надеется «восстановить все разрушенные мосты» с Абхазией и Южной Осетией. «Грузинская мечта» обещала извиниться за войну в 2008 году при победе на выборах, Сухум назвал это путем к миру

Ираклий Кобахидзе (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии и заявил, что грузинское правительство всегда будет приветствовать граждан «по эту сторону линии».

«Несмотря на то, что 20% нашей территории незаконно оккупировано, мы продолжаем двигаться вперед, расти и работаем для обеспечения того, чтобы наши дети жили в лучшей, сильной и более достойной Грузии», — заявил он (цитата по грузинскому «Первому каналу»).

По словам Кобахидзе, власти надеются «восстановить все разрушенные мосты» между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. «Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу, и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми мы смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», — сказал премьер. Он добавил, что грузинское правительство обязуется управлять страной «в лучших интересах нации».

Абхазская ССР была автономной республикой в составе Грузинской ССР, а Южная Осетия входила в состав последней в статусе автономной области. После распада Советского Союза обе республики объявили о своей независимости. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики — Цхинвала. Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру», конфликт длился пять дней. В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны, нынешний статус республик Тбилиси называет «оккупацией».

В мае этого года Кобахидзе, поздравляя граждан Грузии с днем независимости, заявил, что страна мечтает к 2030 году объединиться с Абхазией и Южной Осетией и с ними в составе присоединиться к Евросоюзу. В сентябре основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что если его сторонники вновь победят на октябрьских выборах, власти «найдут в себе силы» извиниться за войну в 2008 году. Эти слова вызвали акции протеста в грузинских городах, а МИД Абхазии заявил, что если Иванишвили был искренен и Тбилиси предпримет реальные действия для примирения, это позволит начать процесс, ведущий к «добрососедским отношениям».

В парламенте Южной Осетии в марте этого года заявили, что обсуждают вопрос о возможном присоединении к России «в тесной координации» с Москвой. В прошлом году Цхинвал собирался провести референдум по этому вопросу, но его отложили. В Абхазии говорили, что не рассматривают подобных планов, отмечая, что это противоречит Конституции республики.