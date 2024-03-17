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Политика ,  
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В Южной Осетии рассказали об обсуждении с Россией присоединения

Спикер парламента Алборов: Южная Осетия обсуждает с Россией присоединение к ней
Цхинвал «в тесной координации» с Москвой обсуждает присоединение Южной Осетии к России, заявил спикер парламента республики Алборов. В Москве говорили, что рассмотрят конкретные предложения

Южная Осетия обсуждает вопрос о возможном присоединении к России «в тесной координации» с Москвой, заявил председатель парламента республики Алан Алборов агентству «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о возможности провести референдум по поводу вхождения в состав России, он сказал: «Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров».

«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли (о присоединении к России. — РБК), мы это сделаем», — заключил Алборов.

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Политика

Южная Осетия, которая входила в состав Грузинской ССР, в 1992 году объявила о своей независимости. Чтобы вернуть регион под контроль, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела туда войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики — Цхинвал. В ответ на тот момент президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.

По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.

В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии (которая также самопровозгласила суверенитет в 1990-х) и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

В 2023 году перед выборами президента в Южной Осетии объявили о проведении референдума о присоединении к России. Однако победивший в голосовании Алан Гаглоев счел нужным сначала провести консультации с Россией, и референдум отложили.

Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны.

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Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар отмечал, что если Южная Осетия направит конкретные предложения, их рассмотрят.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Южная Осетия Референдум присоединение к России
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