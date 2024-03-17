Спикер парламента Алборов: Южная Осетия обсуждает с Россией присоединение к ней

В Южной Осетии рассказали об обсуждении с Россией присоединения

Цхинвал «в тесной координации» с Москвой обсуждает присоединение Южной Осетии к России, заявил спикер парламента республики Алборов. В Москве говорили, что рассмотрят конкретные предложения

Южная Осетия обсуждает вопрос о возможном присоединении к России «в тесной координации» с Москвой, заявил председатель парламента республики Алан Алборов агентству «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о возможности провести референдум по поводу вхождения в состав России, он сказал: «Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров».

«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли (о присоединении к России. — РБК), мы это сделаем», — заключил Алборов.

Южная Осетия, которая входила в состав Грузинской ССР, в 1992 году объявила о своей независимости. Чтобы вернуть регион под контроль, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела туда войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики — Цхинвал. В ответ на тот момент президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней. По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший. В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии (которая также самопровозгласила суверенитет в 1990-х) и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

В 2023 году перед выборами президента в Южной Осетии объявили о проведении референдума о присоединении к России. Однако победивший в голосовании Алан Гаглоев счел нужным сначала провести консультации с Россией, и референдум отложили.

Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны.

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар отмечал, что если Южная Осетия направит конкретные предложения, их рассмотрят.