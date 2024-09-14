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Политика ,  
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Основатель «Грузинской мечты» пообещал извиниться за войну в Южной Осетии

Грузия извинится перед Южной Осетией за войну 2008 года после победы «Грузинской мечты» на выборах, заявил основатель партии. Поддержка избирателей необходима, чтобы осудить партию Саакашвили, уточнил он
Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах 26 октября, заявил ее основатель Бидзина Иванишвили в ходе предвыборного митинга в городе Гори. Его слова приводит Ambebi.

Иванишвили объяснил необходимость конституционного большинства для «Грузинской мечты» для того, чтобы отдать под суд «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого он считает виновным в событиях 2008 года.

«Сразу же после завершения выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», — заявил Иванишвили. Он добавил, что братоубийственное противостояние, навязанное врагами Тбилиси, «завершится обоюдным прощением и примирением».

Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. После его прихода к власти усилилась напряженность в Южной Осетии. В ночь на 8 августа Грузия ввела войска на территорию республики, заявив о «наведении конституционного порядка». В ответ Россия объявила об операции по «принуждению Грузии к миру». Бои продолжались пять дней. Грузинские войска отступили, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Западные страны обвиняют Москву в незаконном вторжении.

В отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария. В 2015–2016 годы он работал в администрации Одессы, в 2021-м вернулся в Грузию. Он призывал граждан выходить на протесты, в результате чего был задержан и отправлен в СИЗО. Ему предъявили новое обвинение о незаконном пересечении границы. Саакашвили счел эти процессы сфальсифицированными, неоднократно объявлял голодовку. Сообщалось об ухудшении состояния его здоровья. Политика приговорили к шести годам лишения свободы.

6 августа спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили допустил помилование Саакашвили. Сам он в письме из грузинской тюрьмы, которое опубликовало The Wall Street Journal, выражал надежду на освобождение после исторического обмена заключенными между Россией и Западом. По его словам, его заключение обусловлено желанием Иванишвили. «Он официально заявил, что я являюсь инструментом западных интересов. По этой причине я остаюсь за решеткой, Amnesty International называет меня жертвой «политической вендетты», а Совет Европы называет меня «узником [президента России Владимира] Путина», — писал экс-президент Грузии.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Грузия Южная Осетия Абхазия Россия Михаил Саакашвили Бидзина Иванишвили Грузинская мечта

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