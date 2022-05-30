В Южной Осетии приостановили указ о референдуме по вступлению в Россию

Действие указа бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о проведении референдума по присоединению к России приостановлено до завершения всех консультаций с Россией. Такой указ подписал новый президент республики Аслан Гаглоев, документ опубликован на его сайте.

Решение принято «учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум» и «признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации», сказано в указе Гаглоева.

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